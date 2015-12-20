ساخت دیودهای نوری با بازدهی بالا توسط محقق ایرانی دانشگاه کمبریج

رضا صابری مقدم محقق پسا دکتری در دانشگاه کمبریج انگلستان و مجری طرح دیودهای نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دیودهای نوری بر اساس ماده هیبرید ارگانیک و غیر ارگانیک «پروفس کایت» (ساختار بلوری) ساخته شده است.

وی افزود: پروفس کایت، برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ به عنوان ماده ای شناخته شده که توانسته در سلول های خورشیدی ۱۰ درصد بازدهی داشته باشد که این میزان تا سال ۲۰۱۳ توانسته به ۲۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه به دلیل کارایی بالای این ماده در سلول های خورشیدی، از آن در دیودهای نوری استفاده کردیم، عنوان کرد: دیودهای نوری، دیودهایی هستند که به عنوان صفحه نمایش استفاده می شوند و ما توانستیم نشان بدهیم که می توان از پروفس کایت در طول موج های مختلف نیز استفاده کرد.

به گفته صابری مقدم ، این دیودها در طول موج های مختلف یعنی از نزدیک مادون قرمز تا محدوده نور مرئی کارایی و بازدهی بالایی از خود نشان می دهد به همین دلیل می توان از آن برای دیودهای نوری بهره برد.

وی گفت: با افزایش کارایی دیودهای نوری، بازدهی و کارایی نمایشگرها (صفحه نمایش) افزایش پیدا می کند.

وی گفت: بازدهی این دیودها در حالت اول ۵درصد بوده ولی اکنون تا ۱۰ درصد بعد از یک سال گزارش شده است.

به گزارش مهر، رضا صابری مقدم، محقق ایرانی خارج از کشور در اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار از سوی دفتر مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار گرفت.