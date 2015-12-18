سومین دوره مسابقات سرعت اتومبیلرانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که تحت عنوان "جام رانا" برگزار شد، بیش از 50 راننده در 5کلاس مختلف به رقابت پرداختند.

کلاس های پراید، 206، بی.پی و بی.پی.جی.تی طبق دوره های گذشته برگزار شد اما کلاس خودروی رانا برای نخستین بار در مسابقات گنجانده شد.

نادر جعفری، قهرمان نام آشنای اتومبیلرانی کشور در مسابقه کلاس رانا نیز خوش درخشید و به مقام نخست رسید.

در پایان این رقابت ها که در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، کاپ قهرمانی و جوائز نفیسی با حضور سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی و مدیران گذوه صنعتی ایران خودرو به نفرات برتر اهدا شد.