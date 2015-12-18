قرعه کشی جام حذفی اسپانیا برگزار شد/ بارسا به اسپانیول رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسا برای فتح بیست و هشتمین قهرمانی جام حذفی اسپانیا باید با تیم همشهری خود یعنی اسپانیول دیدار کند.

بارسا در تاریخ دوم ژانویه (۱۲ دی) با اسپانیول در لالیگا دیدار می‌کند و چهار روز پس از این تاریخ در دیدار رفت جام حذفی میزبان همین تیم خواهد بود. دیدار برگشت دو تیم در تاریخ ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) در ورزشگاه «کورنیا ال پرات» برگزار خواهد شد.

نتیجه قرعه کشی مرحله مرحله یک هشتم جام حذفی به شرح زیر است:

* بارسلونا - اسپانیول

* والنسیا - گرانادا

* میراندس - دپورتیوو

* کادیس - سلتاویگو

* بتیس - سویا

* اتتیک بیلبائو - ویارئال

* ایبار - لاس پالماس

* رایو وایکانو - اتلتیکومادرید



