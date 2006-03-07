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۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۲۰:۱۴

رقابتهاي فوتسال جام باشگاههاي آسيا؛

نمايندگان قرقيزستان و تايلند به تساوي دست يافتند

نمايندگان قرقيزستان و تايلند به تساوي دست يافتند

ديدار تيمهاي فوتسال انرگوبانگ قرقيزستان و نماينده تايلند در چارچوب مسابقات فوتسال جام باشگاههاي آسيا با تساوي به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در دومين ديدار ازمرحله مقدماتي رقابتهاي جام باشگاههاي آسيا و ازگروه دوم اين رقابتها عصر امروز تيم هاي انرگوبانگ قرقيزستان و نماينده تايلند به مصاف هم رفتند كه درشرايطي كه تيم قرقيزستان تا دقايق پاياني اين ديدار 2-1 از حريف خود پيش بود نماينده تايلند با به ثمر رساندن يك ضربه پنالتي كار را به تساوي كشاند.

در دقيقه پنجم اين ديداربازيكنان تيم تايلند روي گل دوم تيم قزاقستان معترض بودند وقصد داشتند به نشانه اعتراض زمين مسابقه را ترك كنند كه پس ازبازبيني فيلم مسابقه و وساطت مسئولان برگزاركننده اين مسابقه ادامه يافت.

قضاوت اين ديدار را كه در ورزشگاه فجرفلسطين ساوه برگزارشد، عبدالكريم سيستاني از ايران برعهده داشت كه 500 تماشاگر از اين مسابقه ديدن كردند. 

کد مطلب 300313

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