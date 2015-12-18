  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۰

بمباران مواضع نیروهای عراقی در فلوجه از سوی جنگنده های آمریکایی

بمباران مواضع نیروهای عراقی در فلوجه از سوی جنگنده های آمریکایی

بمباران مواضع نیروهای عراقی در فلوجه از سوی جنگنده های آمریکایی سبب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای عراقی شد و واکنش رئیس کمیسیون امنیت پارلمان عراق را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع عراقی از کشته شدن۲۰  نظامی عراقی و زخمی شدن ده ها نفر  دیگر در بمباران جنگنده های آمریکایی در منطقه نعیمیه در فلوجه در استان الانبار در غرب عراق خبر دادند.

از سوی دیگر حاکم الزاملی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به دنبال این حادثه اعلام کرد: ما از حیدر العبادی نخست وزیر عراق می خواهیم که درباره بمباران تیپ ۵۵ ارتش عراق از سوی جنگنده های آمریکایی در منطقه النعیمیه در جنوب فلوجه که بیش از ۲۰ کشته و بیش از ۳۰ زخمی برجای گذاشت، تحقیق فوری به عمل آورد.

وی افزود: این حمله پس از آن صورت می گیرد که نیروهای عراقی پیروزی های گسترده ای در این منطقه علیه داعش به عمل آورده بودند.

شایان ذکر است که اخیر نیروهای عراقی در این منطقه مرکز پلیس نعیمیه را آزاد و پرچم عراق را بر بالای آن نصب کرده بودند.در جنوب فلوجه نیز نیروهای عراقی دستاوردهایی به دست آورده بودند.

کد مطلب 3003141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه