بمباران مواضع نیروهای عراقی در فلوجه از سوی جنگنده های آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع عراقی از کشته شدن۲۰ نظامی عراقی و زخمی شدن ده ها نفر دیگر در بمباران جنگنده های آمریکایی در منطقه نعیمیه در فلوجه در استان الانبار در غرب عراق خبر دادند.

از سوی دیگر حاکم الزاملی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به دنبال این حادثه اعلام کرد: ما از حیدر العبادی نخست وزیر عراق می خواهیم که درباره بمباران تیپ ۵۵ ارتش عراق از سوی جنگنده های آمریکایی در منطقه النعیمیه در جنوب فلوجه که بیش از ۲۰ کشته و بیش از ۳۰ زخمی برجای گذاشت، تحقیق فوری به عمل آورد.

وی افزود: این حمله پس از آن صورت می گیرد که نیروهای عراقی پیروزی های گسترده ای در این منطقه علیه داعش به عمل آورده بودند.

شایان ذکر است که اخیر نیروهای عراقی در این منطقه مرکز پلیس نعیمیه را آزاد و پرچم عراق را بر بالای آن نصب کرده بودند.در جنوب فلوجه نیز نیروهای عراقی دستاوردهایی به دست آورده بودند.