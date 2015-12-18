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۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۰

شاگردان اسکوچیچ در دقایق پایانی از شکست گریختند

گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان به نتیجه تساوی رضایت دادند

گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان به نتیجه تساوی رضایت دادند

تبریز – در ادامه رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان که از ساعت ۱۵ به مصاف هم رفته بودند با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اختصاصی تیم تبریزی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان بانتیجه مساوی یک بر یک به اتمام رسید.

سعید دقیقی در دقیقه ۷۰ برای تیم تبریزی گل زد و در لحظات پایانی بازی و در وقت های اضافه حسین ابراهیمی موفق به گشودن دروازه تیم تبریزی و به تساوی کشاندن این بازی شد تا شاگردان اسکوچیچ در دقایق پایانی از شکست فرار کنند.

محمدامین درویشی در دقیقه ۲۴ از تیم میزبان و محمدرضا خانزاده در دقیقه ۲۷ و حسین مالکی در دقیقه ۸۷ از تیم میهمان کارت زرد گرفتند. داور این بازی سیدمهدی سیدعلی است که وی را در امر قضاوت جواد مداح، علی دودانگه و کمیل غلامی همراهی می کنند.

گسترش فولاد هم اکنون با ۲۱ امتیاز از ۱۵ بازی گذشته خود در رده نهم جدول قرار گرفت و فولاد هم با همین تعداد بازی و ۱۰ امتیاز در رده چهاردهم جدول ایستاد.

کد مطلب 3003146

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