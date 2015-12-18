به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و استقلال خوزستان در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم خوزستانی موفق شد با برتری یک بر صفر برابر میزبان به صدر جدول بازگردد.

تک گل این بازی را مهدی زبیدی در دقیقه ۷۷ وارد دروازه ذوب آهن کرد.

در این دیدار که تاثیر زیادی در قهرمانی نیم فصل داشت شاگردان عبدالله ویسی با نمایشی بهتر توانستند پیروزی یک بر صفر را از آن خود کنند و صدر جدول رده بندی را از همنام تهرانی خود بگیرند و عنوان قهرمانی نیم فصل را به خود اختصاص دهند.

شاگردان گل محمدی در دقایق پایانی فشار زیادی را روی دروازه تیم مهمان آوردند و صاحب موقعیت های خوبی هم برای گلزنی شدند اما خسوس دروازه‌بان استقلال خوزستان با نمایش خیره‌کننده موفق شد دروازه تیمش را بسته نگه دارد.

استقلال خوزستان با این پیروزی ۳۲ امتیازی شد و با دو امتیاز اختلاف نسبت به استقلال در صدر جدول قرار گرفت. استقلال تهران نیز با ۲۹ امتیاز در رده دوم ایستاد. ذوب آهن اصفهان هم که پس از ۱۲ بازی طعم باخت را چشید با این شکست ۲۶ امتیازی ماند و در رده سوم جدول قرار گرفت.