به گزارش خبرنگار مهر، دیدار هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال موسوم به جام آزادگان که طبق برنامه مقرر بود ۱۹ شهریورماه برگزار شود به علت مشکلات مالی تیم فوتبال پاس و بدهی این تیم لغو شده بود اما در لحظات آخر که نفتی‌ها همدان را ترک کرده بودند، مجوز برگزاری این دیدار صادر شد.

رأی کمیته انضباطی درباره برگزار شدن این دیدار آن‌قدر طولانی شد که بالاخره سازمان لیگ دستور به برگزاری مجدد این بازی در همدان داد و امروز این دیدار بالاخره بعد از نزدیک به ۱۰۰ روز تعویق ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهدای قدس همدان برگزار شد.

هوای همدان امروز بسیار سرد و از صبح امروز تا دقایقی قبل از بازی بارش شدید برف در همدان مشهود بود اما با شروع بازی این بارش‌ها قطع شد و شرایط برگزاری در زمان این دیدار فراهم بود.

به علت سرمای شدید همدان استقبال از این دیدار نسبت دیدارهای گذشته بسیار اندک بود.

زارعی از بازیکنان سابق تیم فوتبال پاس همدان در تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان حضور داشت

مجتبی زارعی از بازیکنان سابق تیم فوتبال پاس همدان در تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان حضور داشت و این بازیکن از شاخص‌ترین بازیکنان نفت بود.

تیم پاس برای رهایی از قعر جدول به امتیاز این بازی نیاز داشت تا حداقل فاصله امتیازی این تیم با پارسه تهران و سایر تیم‌های انتهای جدول بیشتر نشود.

پاسی‌ها ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی توپ و میدان را در اختیار داشتند و در جدی‌ترین موقعیت سعید خردمند می‌توانست دروازه نفت را باز کند اما هرچه از جریان بازی گذشت بازی متعادل‌تر شد.

برخلاف اینکه پاسی‌ها بیشتر به پیروزی و گل در این بازی نیاز داشتند این نفتی‌ها بودند که در دقیقه ۲۸ توسط احمد داوری در درون محوطه جریمه به گل رسیدند و در لحظات پایانی بازی در نیمه نخست نیز احد داوری با یک ضربه چیپ گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با پیروزی ۲ بر صفر راهی رختکن مسابقه شود.

در بین دونیمه بازهم حاشیه‌های تلخی به وجود آمد و درگیری مسعود همامی دروازه‌بان پاسی‌ها با تماشاگران شرایط را برای این تیم سخت‌تر کرد.

پاسی‌ها با تأخیر در نیمه دوم وارد میدان شدند و رضا طلایی منش سرمربی پاس، دو تعویض در همان ابتدای نیمه دوم انجام داد و مسعود پور محمد را به‌جای مسعود همامی به بازی فرستاد و آرمان رمضانی مهاجم پاس نیز جای خود را به دیگر مهاجم این تیم نیما پرتویی داد.

پاسی‌ها که در این دیدار چیزی برای از دست دادن نداشتند سراسر حمله شدند و از ابتدا به دروازه نفتی‌ها فشار آوردند.

در دقیقه ۶۱ نیز سعید خردمند جای خود را برای پاس به محسن لطفی داد و نکته جالب این که خردمند پس از تعویض مستقیم به رختکن رفت.

محسن آذرباد با ضربه سر در دقیقه ۷۷ قفل دروازه نفت مسجدسلیمان را شکست

دامنه حملات پاس ادامه پیدا کرد تا اینکه دریکی از این حملات محسن آذرباد با یک ضربه سر زیبا در دقیقه ۷۷ بالاخره قفل دروازه نفت مسجدسلیمان را شکست.

با زدن این گل پاسی‌ها روحیه بیشتری گرفتند و بر حملات خود افزودند تا اینکه در دقیقه ۸۳ محسن لطفی تعویضی طلایی، سرمربی پاس با ارسال زیبای نادر هوشیار موفق شد با یک ضربه سر محکم دروازه نفت را برای بار دوم باز کند تا این دیدار به‌تساوی کشیده شود.

در این دیدار بازیکنان نفت مدام خود را به زمین می‌انداختند که در چندین صحنه این شرایط، باعث اعتراض بازیکنان پاس و درگیری بین دوم تیم شد.

۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم این دیدار در نظر گرفته شد و در یک بازی کاملاً دراماتیک در ثانیه‌های آخر وقت‌های اضافه ارسال زیبای میلاد صادقیان درون محوطه جریمه را کاپیتان تیم پاس اسحاق سبحانی با سینه درون دروازه نفت قرارداد تا پاسی‌ها بازی ۲ بر صفر باخته نیمه اول را در نیمه دوم با زدن ۳ گل جبران کنند و بعد چندین هفته بالاخره برد با این تیم همدانی آشتی کرد.

تیم فوتبال پاس همدان با ۳ امتیاز این دیدار معوقه، ۱۷ امتیازی شد و برحسب تفاضل گل در رده نوزدهم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال موسوم به جام آزادگان قرار گرفت.

گفتنی است؛ در هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال پنجشنبه ۳ دی‌ماه تیم فوتبال پاس میهمان شهرداری اردبیل است.

پس از برگزاری هفته بیستم، لیگ دسته اول فوتبال وارد تعطیلات زمستانی می‌شود و تا ۲۴ دی‌ماه این لیگ تعطیل خواهد بود.