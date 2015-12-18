جوانان پرسپولیس حالا باتجربه شده اند/ بر بازی مسلط بودیم و بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر پس از پیروزی دو بر صفر پرسپولیس برابر راه آهن در هفته پانزدهم لیگ برتر در خصوص این بازی اظهار داشت: تیم ما روند رو به رشدی را پیش گرفته و در این بازی نیز نمایش خوبی داشتیم. بازیکنان جوان ما تجربه به دست آوردند و ما توانستیم امروز بر بازی مسلط باشیم. امیدوارم در بازی های آینده نیز بتوانیم موفق عمل کنیم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص نوشتن اسم ناصر حجازی روی بازوبند کاپیتانی اش افزود: چند روز پیش تولد مرحوم ناصر حجازی بود. حجازی اسطوره‌ باشگاه استقلال و هم باشگاه پرسپولیس است.

وی در واکنش به پاس نشدن چک باشگاه به خانواده مرحوم هادی نوروزی توضیح داد: به هر حال مشکلاتی وجود دارد، اما به زودی پول به باشگاه خواهد رسید و با رسیدن پول برخی مشکلات حل خواهد شد.

بنگر در رابطه با وضعیت چمن ورزشگاه شهرقدس نیز خاطرنشان کرد: وضعیت چمن خوب بود و این ورزشگاه برخلاف ورزشگاه برخی تیم هایی که بعضا آسیایی هم هستند، کیفیت خوبی داشت.