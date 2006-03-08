ازاعتبار فوتسال ايران دفاع مي كنيم / براي قهرماني انگيزه بالايي داريم

سيد محمد مرتضوي نژاد مديرعامل باشگاه شن سا با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : با تلاش شبانه روزي مسئولان استان و تربيت بدني شهرساوه تمامي شرايط براي ميزباني شايسته نخستين دوره مسابقات فوتسال جام باشگاهها مهيا شده است و خوشبختانه مسئولان تيم هاي آسيايي شركت كننده در اين مسابقات ازهرنظرنسبت به امكانات فراهم شده ابراز رضايت دارند .

مرتضوي اضافه كرد : ازسوي مردم وعلاقمندان فوتسال درشهرساوه نيزاستقبال خوبي ازاين مسابقات صورت گرفته و تماشاگران با دردست داشتن پرچم هاي زرد تيم شن سا حمايت يكپارچه اي ازتيم شهرشان داشتند و اميدوارم بتوانيم با ارائه بازيهايي خوب و كسب عنوان قهرماني پاسخ محبت هاي مردم محجوب و دوست داشتني اين شهر را بدهيم .

مديرعامل شن سا درخصوص نخستين ديدار تيم شن سا دررقابتهاي جام باشگاههاي آسيا برابرنماينده مالزي اظهار داشت : تيم ما شناخت خوبي از تيم مالزي داشت و با وجود اينكه حريف ازيك مربي برزيلي سود مي برد ونسبت به سالهاي گذشته پيشرفت قابل توجهي داشت ولي بازيكنان شن سا با ارائه يك بازي هجومي، هماهنگ و سرعتي به پيروزي قاطعي مقابل اين تيم دست يافتند و نخستين گام را در اين رقابتها محكم برداشتند.

وي اضافه كرد: هرچند ديداربا تيم نه چندان مطرح مالزي نمي تواند محك جدي براي تيم شن سا تلقي شود ولي اين شروع خوبي بود تا تيم ما با روحيه اي مناسب و تواني مضاعف به استقبال ديدارهاي آينده بويژه ديداربا نماينده ژاپن كه حريف اصلي ما در اين رقابتها خواهد بود ، برود.

وي با بيان اينكه تيم شن سا ازبازيكنان با انگيزه و توانمندي تشكيل شده اظهارداشت : تيم شن سا با ميانگين سني 21سال جوانترين تيم اين دوره ازمسابقات است ولي با وجود جواني تمام بازيكنان از انگيزه و روحيه بالايي براي ارائه بازيهاي خوب و كسب بهترين نتيجه در اين دوره ازمسابقات برخوردارند و با وجود ظرافت هاي تكنيكي بازيكنان برزيلي خود تلاش مي كنيم با فوتبالي زيبا و تماشاگرپسند جام قهرماني را به مردم ايران هديه كنيم .