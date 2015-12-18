  1. استانها
فراز کمالوند:

برخی بازیکنان گسترش فولاد اشتباهات بچه گانه‌ای می‌کنند

تبریز - سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با انتقاد از عملکرد برخی بازیکنان تیمش و اینکه به دستورات تاکتیکی تیم توجهی نمی کنند، گفت: برخی بازیکنان گسترش فولاد اشتباهات بچه گانه‌ای می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر جمعه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان به خبرنگاران گفت: بازی امروز خیلی سخت بود و می توانستیم پیروز شویم ولی برخی اشتباهات باعث شد پیروزی را با نتیجه مساوی عوض کنیم.

وی با بیان اینکه امروز بازیکنان در حد خودشان فوتبال بازی نکردند، ادامه داد: ما چند بازیکن داریم که اصلا به دستورات تاکتیتی تیم توجه نمی کنند و کل عملکرد و زحمت سایر بازیکنان را نیز در بازی خراب و ضایع می کنند.

کمالوند سپس به خداحافظی خودش با بازیکنان نیز اشاره کرد و گفت: در وسط دو نیمه و در رختکن به بازیکنان گفتم که دیگر نمی مانم و با آنها خداحافظی کردم چراکه واقعا این عملکرد ضعیف و دوراز انتظار مرا خسته می کند.

وی سپس ادامه داد: به مسئولان باشگاه گفته ام که روحیه کار کردن ندارم و باید مدتی استراحت کنیم و بعد تصمیم بگیرم که آیا با گسترش فولاد ادامه می دهم و یا با این تیم خداحافظی می کنم.

دو تیم گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد به مصاف هم رفتند که این دیدار بانتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید.

