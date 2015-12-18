بیمه رازی به عنوان قهرمانی دست يافت/ رده بندی نهایی مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور ۸ تیم خارجی و ۴ تیم داخلی روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه در سالن خلیج فارس مجموعه ورزشی شهید جهان آرا خرمشهر برگزار شد.

در دیدار فینال این رقابتها که عصر امروز (جمعه) برگزار شد تیم بیمه رازی مقابل تیم دینامو ارمنستان قرار گرفت و توانست با نتیجه ۷ بر یک از سد این تیم بگذرد و به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یابد.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: محسن حاجی پور ۸ (برنده) – تورک خاچاطاریان ۶

۶۶ کیلوگرم: امید نوروزی ۶ (برنده) - هوانس واردسیان صفر

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد ۴ (برنده) – آرمن هاکوپیان صفر

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی ۹ (برنده) – روبن غریبیان صفر

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان ۳ (برنده) - گیقام تورگومیان صفر

۸۵ کیلوگرم: حبیب الله اخلاقی ۸ (برنده)- آرگیشتی آبگاریان صفر

۹۸ کیلوگرم: مهدی علیاری ۸ (برنده)- کارن آبگاریان صفر

۱۳۰ کیلوگرم:‌ نماینده نداشت - واچیک یقیازاریان (برنده)

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- بیمه رازی

۲- دینامو ارمنستان

۳- پدیده دوکوهه اندیمشک

۴- بوداپست تی اف مجارستان

۵- سینا صنعت ایذه

۶- اس پریموگا اوکراین

۷- پتروشیمی اروند

۸- ان اس آکادمی بلغارستان

۹- مناس قرقیزستان

۱۰- اسکای تاجیکستان

۱۱- مراکش

۱۲- آلپ ارسلان ترکمنستان

