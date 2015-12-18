تیم «ری را» قزوین مقابل تيم شيميدر تهران شكست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هشتم رقابت های بسکتبال دسته اول کشور عصر جمعه تیم «ری را» قزوین در سالن شهيد بابايی به مصاف تیم شیمیدر تهران رفت.

این بازی در مقابل هوادران قزوینی با شکست میزبان همراه شد و تیم شیمیدر توانست با نتیجه ۶۰ بر ۴۶ از سد تیم «ری را» عبور کند.

امید حمیدی سرمربی تیم بسکتبال دسته اولی «ری را» قزوین در پایان این بازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در بازی اين هفته در برابر تيم بسکتبال شيميدر که از تيم هاي صدرنشين ليگ يک است قرار گرفتیم که بازی را واگذار کردیم.

وی افزود: اختلاف قد بازیکنان دو تيم بيش از٢٠ سانتیمتر بود که در شکست موثر بود.

حمیدی تصریح کرد: برای این بازی از بازيکنان جوان تيم استفاده کرديم و دو بازيکن که اولين تجربه بازی ليگ را داشتند به کار گرفتيم اما تيم شيميدر که در ليگ برتر هم تيم داری مي کند بازيکنان با تجربه ای را وارد میدان کرد و توانست پیروز شود.

سرمربی تیم بسکتبال قزوین گفت: چند روزی را در نيم فصل استراحت خواهیم کرد و تيم ما در دور برگشت در اولين گام در خانه پذيرای هيئت بسکتبال سنندج خواهد بود.

وی يادآورشد: هفت تن از بازيکنان تیم «ری را» برای شرکت در مرحله جديد رقابت های جوانان کشور به ميدان می‌روند که تیم ما هم‌ اکنون ٨ امتیازی است و در جایگاه هشتم جدول لیگ یک بسکتبال قرار دارد.

حمیدی بیان کرد: با توجه به اينکه بازی تيم «ری را» در ساعت و زمان مناسبی در پايان هفته و روز جمعه برگزار شد حدود ١٠٠ نفر تماشاگر در ورزشگاه شهيد بابايی بازی را از نزديک تماشا کردند.

وی تصریح کرد: در مجموع از شاگردانم در بازی با اين تيم تهرانی رضايت دارم و از آنها تشکر می کنم و امیدوارم در بازیهای بعدی بهتر عمل کنیم.