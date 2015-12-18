استقلال خوزستان قهرمانی کوچک را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سیف‌اللهی شامگاه جمعه پس از پیروزی مقابل ذوب‌آهن و قهرمانی نیم‌فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در جمع خبرنگاران پیرامون اینکه آیا استقلال خوزستان در ادامه افت می‌کند یا خیر، اظهار داشت: ما با هدف خاصی روند مسابقات را ادامه می‌دهیم که در ادامه مشکلی برای ما به وجود نیاید و در نیم‌فصل دوم نیز موفقیت را کسب کنیم.

وی افزود: بازی امروز بازی سختی بود و ما مقابل ذوب‌آهن که یکی از خوب‌های لیگ برتر بود، بازی کردیم و خوشبختانه به هدف خود دست پیدا کردیم و توانستیم قهرمانی کوچکی را به دست آوریم!

مهاجم تیم استقلال خوزستان بیان داشت: در ابتدای فصل فکر نمی‌کردیم که قهرمان نیم‌فصل شویم اما بعد از اینکه چندین برد پشت سر هم کسب کردیم، هدف ما این بود که نیم‌فصل قهرمان شویم و قهرمانی کوچک را به دست آوریم.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم این روند را ادامه داده و قهرمانی پایان فصل را نیز به دست آوریم، خاطرنشان کرد: کسی قرار نیست که جدا شود و کادر فنی نیز اعلام کرده که اجازه نمی‌دهند کسی از تیم جدا شود. کسی مشکلی با تیم ندارد و همه چیز به موقع است و شرایط این باشگاه بسیار مناسب است.

سیف‌اللهی درباره داوری این مسابقه اضافه کرد: داوری امروز مشکل خاصی نداشت و می‌توانست در یکی دو صحنه خطاها را بهتر قضاوت کند که مشکلی پیش نیاید.