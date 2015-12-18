زندان باید مدرسه تربیت و تعلیم باشد/ حبس بدهکاران مالی جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، این استاد برجسته حوزه در دیدار مسئول سازمان زندان‌های کشور، با تقدیر از اجرای برنامه‌های خوب قرآنی و فرهنگی در زندان‌ها، گفت: وظیفه مسئولان زندان‌ها در تعلیم و تربیت زندانیان بسیار سنگین و مهم است، و وجود فعالیت‌های گسترده‌ای که اشاره کردید، موجب کاهش مفاسد و جرائم در جامعه می‌شود. سعی کنید اینگونه برنامه‌ها را در سراسر کشور گسترش دهید.

وی زندان را یک مدرسه تربیتی دانست و گفت: ما دوست نداریم زندان‌ها پر شود، و باید در همین راستا تلاش کرد و کسانی که حاکم شرع جامع الشرایط اجازه حبس آنها را می‌دهد، باید با زندانی‌شدن به تربیت آنها بپردازید و طوری شود که وقتی از زندان خارج می‌شوند، مرتکب اعمال خلاف نشوند.

این مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بدانید مسئله راهنمایی یک انسان، مسئله کمی نیست؛ هم کار بزرگی است و هم مسئولیت سنگین، و هم ثواب بسیار زیادی دارد. باید کسانی که خود متصدی این کار هستند انسان‌هایی با تقوا، مخلص و دلسوز باشند و تنها هدفشان رضای خدا و هدایت انسان‌ها به سوی بندگی خداوند متعال و رشد همه جانبه جامعه باشد.

آیت الله صافی در ادامه با تأکید بر توجه به خانواده‌های زندانیان، گفت: حفظ حقوق خانواده زندانیان از وظایف مهم مسئولان این سازمان‌ است که باید در این زمینه نهاد‌ها و دستگاه‌های مربوطه هم شما را یاری و همکاری کنند به نحوی که با حبس سرپرست خانواده، حقوق خانواده او تضییع نشود، و باید از نظر اقتصادی و فرهنگی آن‌ها را تأمین نمود.

وی در ادامه با اشاره به حبس بدهکاران مالی، گفت: بنده بار‌ها گفته‌ام که از نظر شرع مقدس حبس بدهکاران مالی جایز نیست و چنین افرادی نباید زندانی شوند.

استاد سطوح عالی حوزه در پایان ضمن مسئلت توفیقات بیشتر برای حاضران در جلسه، گفت: به هر حال باید در کار و شغل بزرگی که انتخاب کرده‌اید، رضای خداوند را در نظر داشته باشید و طوری عمل کنید که اسباب خوشحالی حضرت ولی عصر(عج) را فراهم شود و من هم برای توفیقات بیشتر شما دعا می‌کنم.

در ابتدای این دیدار، جهانگیری مسئول سازمان زندان‌ها، گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی در زندان‌های کشور ارائه داد.