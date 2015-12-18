هفته چهاردهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهاردهم این رقابت ها عصر جمعه ۶۵ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبردداخلی در هفت دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۶۰۰ متری به رقابت پرداختند که در پایان ۴۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هفت گانه اهدا شد.

در دور اول اسب های ترکمن سه و چهار ساله با امتیاز نبرده به مسافت هزار و ۶۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که قربان محمد اودک با اسب بارگل زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و امین محمدی با اسب آرگام مهر و ابوطالب چاریزاده با اسب ثریا هورس به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب های دوخون دو ساله و هشت تا ۱۶ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر بود که کمال دالیجه عطا با اسب گلاسکو عنوان اول را به دست آورد و عیدمحمد غراوی با اسب کلین هورس و بنیامین جرجانی با اسب استیکت به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب های تروبردداخلی دو ساله و دو تا ۱۲ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که امین محمدی با اسب دایاناهج موفق به کسب مقام اول شد و عیدمحمد غراوی با اسب ریوگیفت و نورمحمد بهادر با اسب شارون به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب های دوخون دو ساله و ۱۶ تا ۲۸ امتیازی به مسافت هزار متر شکل گرفت که یاسر جرجانی با اسب ریوبندر زودتر از سایرین از خط پایان عبور کرد و محمد خوجملی با اسب آذامر و بنیامین جرجانی با اسب سودانور به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب های دوخون سه ساله و ۱۶ تا ۲۶ امتیازی به مسافت هزار و ۶۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که نورمحمد بهادر با اسب دازسالار نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و ستار مهرانی با اسب رامونا و ابراهیم قره داشلی با اسب کینگ نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

اسب های دوخون سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۳۶ امتیازی برگزار کننده رقابت دور ششم به مسافت هزار و ۶۰۰ متر بودند که محمد خوجملی با اسب قلیچ بابا مقام اول را کسب کرد و جواد آچاک با اسب آلیسا و پیمان قلرعطا با اسب سرور (۲) به ترتیب عنوان های دوم و سوم را به دست آوردند.

در دور هفتم و پایانی اسب های تروبردداخلی سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۴۲ امتیازی به مسافت هزار و ۶۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که نادر صالح پور با اسب کاواکاکووا زودتر از سایرین به مقصد رسید و ستار مهرانی با اسب الیسا و نورمحمد بهادر با اسب مورگانا نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

گفتنی است؛ در هفته چهاردهم این رقابت ها امین محمدی و محمد خوجملی با کسب یک مقام اول و یک مقام دوم، بهترین چابکسواران هفته لقب گرفتند و نورمحمد بهادر با کسب یک مقام اول و دو مقام سوم در رده بعدی ایستاد، همچنین قربان محمد اودک، کمال دالیجه عطا، یاسر جرجانی و نادر صالح پور هر کدام یک مقام اول کسب کردند.

هفته های پانزدهم و شانزدهم این رقابت ها، سوم و چهارم دی ماه در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار می شود.

رقابت های کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس بهمن ماه به پایان می رسد و پس از تعطیلات عید نوروز، کورس بهاره در این شهرستان آغاز خواهد شد.