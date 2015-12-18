  1. استانها
هفته چهاردهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

گنبدکاووس - هفته چهاردهم مسابقات کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهاردهم این رقابت ها عصر جمعه ۶۵ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبردداخلی در هفت دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۶۰۰ متری به رقابت پرداختند که در پایان ۴۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هفت گانه اهدا شد.

در دور اول اسب های ترکمن سه و چهار ساله با امتیاز نبرده به مسافت هزار و ۶۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که قربان محمد اودک با اسب بارگل زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و امین محمدی با اسب آرگام مهر و ابوطالب چاریزاده با اسب ثریا هورس به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب های دوخون دو ساله و هشت تا ۱۶ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر بود که کمال دالیجه عطا با اسب گلاسکو عنوان اول را به دست آورد و عیدمحمد غراوی با اسب کلین هورس و بنیامین جرجانی با اسب استیکت به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب های تروبردداخلی دو ساله و دو تا ۱۲ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که امین محمدی با اسب دایاناهج موفق به کسب مقام اول شد و عیدمحمد غراوی با اسب ریوگیفت و نورمحمد بهادر با اسب شارون به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب های دوخون دو ساله و ۱۶ تا ۲۸ امتیازی به مسافت هزار متر شکل گرفت که یاسر جرجانی با اسب ریوبندر زودتر از سایرین از خط پایان عبور کرد و محمد خوجملی با اسب آذامر و بنیامین جرجانی با اسب سودانور به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب های دوخون سه ساله و ۱۶ تا ۲۶ امتیازی به مسافت هزار و ۶۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که نورمحمد بهادر با اسب دازسالار نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و ستار مهرانی با اسب رامونا و ابراهیم قره داشلی با اسب کینگ نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

اسب های دوخون سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۳۶ امتیازی برگزار کننده رقابت دور ششم به مسافت هزار و ۶۰۰ متر بودند که محمد خوجملی با اسب قلیچ بابا مقام اول را کسب کرد و جواد آچاک با اسب آلیسا و پیمان قلرعطا با اسب سرور (۲) به ترتیب عنوان های دوم و سوم را به دست آوردند.

در دور هفتم و پایانی اسب های تروبردداخلی سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۴۲ امتیازی به مسافت هزار و ۶۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که نادر صالح پور با اسب کاواکاکووا زودتر از سایرین به مقصد رسید و ستار مهرانی با اسب الیسا و نورمحمد بهادر با اسب مورگانا نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

گفتنی است؛ در هفته چهاردهم این رقابت ها امین محمدی و محمد خوجملی با کسب یک مقام اول و یک مقام دوم، بهترین چابکسواران هفته لقب گرفتند و نورمحمد بهادر با کسب یک مقام اول و دو مقام سوم در رده بعدی ایستاد، همچنین قربان محمد اودک، کمال دالیجه عطا، یاسر جرجانی و نادر صالح پور هر کدام یک مقام اول کسب کردند.

هفته های پانزدهم و شانزدهم این رقابت ها، سوم و چهارم دی ماه در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار می شود.

رقابت های کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس بهمن ماه به پایان می رسد و پس از تعطیلات عید نوروز، کورس بهاره در این شهرستان آغاز خواهد شد.

