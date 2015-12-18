پایان مسابقات قهرمانی جودوی کشور با قهرمانی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی جودوی بزرگسالان کشور که از صبح روز پنجشنبه به میزبانی شهرستان مبارکه در استان اصفهان آغاز شده بود، شامگاه جمعه و با قهرمانی تیم خراسان رضوی پایان یافت.

در این دوره مسابقات که با عنوان یادواره شهدای جودوکار مدافع حرم برگزار شده بود، ۳۳ تیم از سراسر کشور حضور داشتند و در سالن خلیج فارس شهرستان مبارکه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

حضور رشید خدابخش، سرپرست جدید فدراسیون جودوی کشور که پیش از این مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان بوده، از نکات جالب این مسابقات به شمار می‌رفت.

چهلمین دوره مسابقات قهرمانی جودوی کشور در اوزان ۸۱-، ۹۰-، ۱۰۰- و ۱۰۰+ ۶۰-، ۶۶- و ۷۰- کیلوگرم برگزار و در نهایت بر اساس تعداد مدال تیمی، چهره تیم‌های برتر مسابقات مشخص شد.

این مسابقات پس از دو روز پیکار تیم‌های مختلف، برترین‌های خود را شناخت و تیم خراسان رضوی با کسب یک مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

پس از خراسان رضوی، تهران با یک طلا، ۲ نقره و ۲ برنز و البرز با یک طلا، یک نقره و یک برنز، مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

کاپ اخلاق این مسابقات نیز به تیم استان اصفهان که میزبانی این دوره را نیز بر عهده گرفته بود، رسید.

تجلیل از از خانواده شهدای جودوکار مدافع حرم، مصطفی شیخ‌الاسلامی، عباس عبداللهی و سید میلاد مصطفوی از دیگر برنامه‌های چهلمین دوره مسابقات قهرمانی جودوی کشور به شمار می‌رفت.