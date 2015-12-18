چهارمین جشن عکس هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد جمعه شب در مراسم آغازین چهارمین جشن عکس هرمزگان عنوان کرد: عکس به عنوان یکی از زیباترین هنرها خاص ترین لحظات زندگی بشر را به ثبت می رساند.

وی افزود: دوربین عکاسی به عنوان یک فن آوری وارد زندگی انسان ها شد اما با گذشت زمان توانست به عنوان وسیله خلق هنر به ثبت برسد و همین مسئله یکی از شاخه های بزرگ هنری را در دنیا به وجود آورد.

این مسئول با اشاره به اینکه عکاسان ثبت کنندگان لحظات خاص بشر هستند و سهم عظیمی در نگه داری آن دارند گفت: تشکل هایی که در عرصه فرهنگی و هنری فعالیت دارند کمک کنندگان بروز، کشف استعدادها و فرصت ها برای هنرمندان نوپا هستند.

صالحی تصریح کرد: برگزاری این جشن ها اتفاقاتی است که رویش هنر و هنرمند را به همراه دارد و تمامی دست اندر کاران عرصه فرهنگی استان باید در این زمینه یاری رسان باشند.

در ادامه دکتر علی رضا درویش نژاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ضمن خوشامدگویی به مهمانان بیان کرد: یکی از سیاست های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت جدی از رخدادهای فرهنگی و هنری است که در همین راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تمامی تلاش خود را در پشتیبانی از گروه های فعال هنری به کار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از اولویت های این اداره کل حمایت از فعالان عرصه فرهنگی و هنری است که تا کنون سعی شده با حمایت زمینه بروز استعدادهای جوان فراهم شود.

گفتنی است در ادامه این مراسم با حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد نمایشگاه عکس چهارمین جشن عکس هرمزگان واقع در گالری گرمساری فرهنگسرای طویی بندرعباس با ۸۶ اثر از ۴۳ عکاس هرمزگانی افتتاح شد.

همچنین اختتامیه این جشن در روز ۳۰ آذر در همین فرهنگسرا با اعلام برگزیدگان این جشن و نکوداشت علی میرزایی عکاس پیشکسوت هرمزگانی برگزار خواهد شد.