  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۱۳

داور چهارمین جشن عکس هرمزگان:

نسل نو عکاسان هرمزگانی در چهارمین جشن استانی فصلی دیگر رقم زدند

نسل نو عکاسان هرمزگانی در چهارمین جشن استانی فصلی دیگر رقم زدند

بندرعباس - داور چهارمین جشن عکس هرمزگان گفت: با نگاهی کوتاه و گذرا به راحتی می توان متوجه تغییرات و حضور نسلی نو از عکاسان جوان هرمزگانی در این دوره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بردال جمعه شب در حاشیه برگزاری جشن عکس هرمزگان در جمع خبرنگاران بیان داشت: در این دوره از جشن عکس هرمزگان و نمایشگاه آثار منتخب عکاسان استان بالندگی و رشد هنر عکاسی را می بینیم که این یکی از بهترین اتفاقات در عرصه فرهنگی استان به شمار می رود.

وی در خصوص انتخاب و داوری عکس ها اضافه کرد: چهار داور به صورت مستقل و غیر حضوری به انتخاب عکس ها پرداختند و در این میان عکس هایی که بیشترین رای را از سوی داوران داشتند انتخاب و به مرحله پایانی راه یافتند.

داور چهارمین جشن عکس هرمزگان تصریح کرد: کیفیت عکس ها در این دوره نسبت به دوره قبل در سطح بسیار بالاتری قرار داشت که این نشان از پختگی و ارتقای بینش و دانش عکاسان جوان هرمزگانی دارد.

بردال در بخش دیگری از سخنان خود درباره مجموعه عکس های ارائه شده در این دوره از جشن عکس گفت: مجموعه عکس ها روایتگر داستان و یا یک تفکر هستند و نسبت به تک عکس ها که ثبت یک لحظه خاص است از گستردگی بیشتری برخوردار است.

وی افزود: تجربه، لازمه عکاسی حوزه مجموعه و مستند است که فکر میکنم عکاسان جوان هرمزگانی زمان بیشتری را باید صرف کنند تا بتوانند مجموعه و مستندهایی با کیفیت بهتری ارائه دهند.

این فعال هنری در پایان تاکید کرد: برگزاری جشن های عکس و برنامه های سالانه باعث ایجاد انگیزه بیشتر و رقابت در بین عکاسان به ویژه جوان می شود که خوشبختانه ماحصل آن را در کیفیت عکس های ارائه شده در این نمایشگاه می بینیم.

کد خبر 3003240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها