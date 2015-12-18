نسل نو عکاسان هرمزگانی در چهارمین جشن استانی فصلی دیگر رقم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بردال جمعه شب در حاشیه برگزاری جشن عکس هرمزگان در جمع خبرنگاران بیان داشت: در این دوره از جشن عکس هرمزگان و نمایشگاه آثار منتخب عکاسان استان بالندگی و رشد هنر عکاسی را می بینیم که این یکی از بهترین اتفاقات در عرصه فرهنگی استان به شمار می رود.

وی در خصوص انتخاب و داوری عکس ها اضافه کرد: چهار داور به صورت مستقل و غیر حضوری به انتخاب عکس ها پرداختند و در این میان عکس هایی که بیشترین رای را از سوی داوران داشتند انتخاب و به مرحله پایانی راه یافتند.

داور چهارمین جشن عکس هرمزگان تصریح کرد: کیفیت عکس ها در این دوره نسبت به دوره قبل در سطح بسیار بالاتری قرار داشت که این نشان از پختگی و ارتقای بینش و دانش عکاسان جوان هرمزگانی دارد.

بردال در بخش دیگری از سخنان خود درباره مجموعه عکس های ارائه شده در این دوره از جشن عکس گفت: مجموعه عکس ها روایتگر داستان و یا یک تفکر هستند و نسبت به تک عکس ها که ثبت یک لحظه خاص است از گستردگی بیشتری برخوردار است.

وی افزود: تجربه، لازمه عکاسی حوزه مجموعه و مستند است که فکر میکنم عکاسان جوان هرمزگانی زمان بیشتری را باید صرف کنند تا بتوانند مجموعه و مستندهایی با کیفیت بهتری ارائه دهند.

این فعال هنری در پایان تاکید کرد: برگزاری جشن های عکس و برنامه های سالانه باعث ایجاد انگیزه بیشتر و رقابت در بین عکاسان به ویژه جوان می شود که خوشبختانه ماحصل آن را در کیفیت عکس های ارائه شده در این نمایشگاه می بینیم.