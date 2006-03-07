انگليسي ها عامل تشنج در جنوب عراق هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ،"حكيم المياحي " رئيس كميته امنيتي در شوراي استانداري بصره به خبرگزاري فرانسه گفت : نيروهاي گشتي عراق عصر ديروز دو خودروي حامل شهروندان عراقي را توقيف كردند كه داخل آن دو انگليسي با لباس شخصي بودند.

وي افزود: انگليسي ها حاضر نشدند به دستوارات پليس عراق پاسخ دهند و بدون توضيحات بيشتر مدعي شدند به سود نيروهاي انگليسي فعاليت مي كنند.

رئيس كميته امنيتي در شوراي استانداري بصره ادامه داد : پليس بازرس تلاش كرد از انگليسيها بازجويي كند اما آنها به سوي پليس آتش گشودند .

وي افزود : درجريان يك فرار گريز و تيراندازي دو طرف پليس عراق توانست يكي از دو خودرو را توقيف كند .

حكيم المياحي ضمن محكوم كردن اقدامات تحريك آميز نيروهاي انگليسي در بصره ياد آور شد : انگليسها اقدام به تيراندازي بي هدف كردند كه در نتيجه آن چهار تن از جمله دو شهروند عراقي مجروح شدند.

وي اين سوال را مطرح كرد كه علي رغم هشدارهاي مكرر چرا نيروهاي اشغالگر انگليسي مستقر درعراق از لباس شخصي و خودروهاي غير نظامي استفاده مي كنند .

سخنگوي نيروهاي اشغالگر انگليسي گفت : هيچ نيروي نظامي و يا غير نظامي انلگيس دراين حادثه شركت نداشتند اما از هرگونه اظهار نظر درمورد استفاده نيروهاي انگليسي از اسلحه خودداري ورزيد.

براي چندين بار است كه نيروهاي اشغالگر انگليسي با لباسهاي مبدل دست به اقدامات خرابكارانه و جاسوسي درعراق مي زنند .

شايان ذكر است شش ماه قبل يك افسرعراقي دو نظامي انگليسي رابه همكاري با سازمان جاسوسي اسرائيل و گروه هاي خرابكار و تروريستي متهم كرد وگفت : مقاديري مواد منفجره كه هدف آن بمب گذاري وايجاد ناامني و فتنه انگيزي بود از اين دو نظامي انگليسي كشف وضبط شد .