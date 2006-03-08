فاكس نيوز از قوت گرفتن مشاركت اسرائيل در حادثه 11 سپتامبر خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فاكس نيوز، اطلاعات بدست آمده نشان از اين امر دارد كه اسرائيلي هاي بسيار در داخل و خارج هستند كه همگرايي هاي زيادي در رابطه با جاسوسي از آمريكا دارند.

فاكس نيوز در گزارش خود اعلام كرد: بيش از 16 سال است كه از دستگيري "جانان پولارد" جاسوس اسرائيلي كه براي نيروي دريايي آمريكا كار مي كرده و اطلاعاتي را به اسرائيل مي داده است، مي گذرد كه به اين اتهام پولارد به حبس ابد محكوم شد.

اين تلويزيون در گزارش خود چنين ادامه مي دهد كه بيش از 60 اسرائيلي درارتباط با حادثه 11 سپتامبر دستگير و به دلايل مختلف بازداشت شدند كه چند تن از نظاميان فعال و در حال خدمت اسرائيلي نيز در بين بازداشت شدگان بودند.

به گزارش اين تلويزيون گرچه نشانه اي بر دخالت اسرائيل در 11 سپتامبر وجود ندارد، اما بازرسان شك دارند كه ممكن است اسرائيلي ها اطلاعاتي را پيشاپيش درباره حمله به دست آورده باشند و آن را به آمريكا ارائه نداده اند.

به گزارش اين شبكه، بازرسان در مورد ارائه اطلاعات درباره اين اسرائيليها مي گويند" شواهد و قراين مربوط به اين اسرائيلي ها و ارتباط آنها با يازده سپتامبير محرمانه است و نمي توانيم درباره اين شواهد جمع آوري شده صحبت كنيم و اين اطلاعات محرمانه است".

در ادامه گزارش آمده است: فاكس نيوز دريافته است كه يك گروه از اسرائيلي ها كه در كاروليناي شمالي هستند با آپارتماني در كاليفرنيا كه عليه اعراب جاسوسي مي كردند در ارتباط بوده و اين اعراب تحت نظارت سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا در رابطه با مسائل تروريستي هستند.

به گفته اين تلويزيون همچنين اسناد متعدد محرمانه اي كه به دست فاكس نيوز رسيده است، نشان مي دهد كه حتي پيش از يازده سپتامبر تعداد 140 اسرائيلي ديگر دستگير و آنها در رابطه با جاسوسي براي اسرائيل حبس شده بودند.

به گزارش اين تلويزيون، رسيدگي از سوي چند آژانس دولتي كه بخشي يك گروه كاري هستند نشان مي دهد كه اين اسرائيلي ها در سراسر آمريكا در حال جمع آوري اطلاعات بوده اند.

ذكر اين نكته ضروري است كه درست پس از حادثه مشكوك 11 سپتامبر بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با دستاويز قراردادن اين حادثه، جنگ به اصطلاح بر ضد تروريسم را براي از بين بردن مخالفان خود در جهان آغاز كرد و دو جنگ ويرانگر را نيز در عراق و افغانستان به راه انداخت؛ اما از آن زمان نه تنها حوادث تروريستي مهار نشده اند، بلكه به سبب سياستهاي يكجانبه گرايانه و مستبدانه كاخ سفيد اين حوادث حتي دامنگير كشورهاي اروپايي نيز شده است.