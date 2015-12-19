به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان شامگاه چمعه در اختتامیه مسابقات کشوری «تلاوت» و «تسنیم» در محل سالن صبا با اشاره به اینکه گروه های تروریستی نظیر داعش برای تخریب چهره اسلام از هیچ عملی فروگذار نیستند گفت:‌ حوادث اخیر نیجریه نشان می دهد که سازمان های بین المللی در برابر فجایع رخ داده در کشورهای اسلامی کاملا بی تفاوت عمل می کنند و رفتاری از نوع تبعیض نژادی دارند.

وی شیخ زکزاکی را رهبر جنبش اسلامی و منشأ برکت برای آفریقا دانست و افزود: این روحانی بزرگ یک تنه در برابر گروه های تروریستی ایستادگی می کند اما در مقابل سکوت مجامع بین المللی تفکرات قرون وسطایی آن ها را که همان تفاوت قائل شدن میان سفید و سیاه است را بیدار کرده است.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در جامعه ای که داعیه اسلامی بودن را دارد نظریه پردازی اجتماعی و سیاسی براساس آیات قرآن کریم بسیار ضرورت دارد.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری کتابی در حوزه مبانی سیاسی اسلام به رشته تحریر درآورده اند که این مسئله نشان دهنده اهمیت پرداختن ایشان به سیاست و اجتماع از منظر قرآن کریم است.

رشیدیان اشاره ای به جلسات تفسیر و فعالیت های قرآنی مقام معظم رهبری در مسجد کرامت مشهد داشت و گفت: رهبر معظم انقلاب در گذشته ارتباط بسیار عمیقی با جوانان و قرآن داشتند و امروز نیز با وجود مشغله های بسیار اما باز هم جلسات تلاوت قرآن را ترک نکرده اند و به ما آموخته اند که باید این بزرگ کتاب الهی سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم.

وی درخشش هویت اسلامی را در گرو عزم ملی برای توسعه قرآن در جامعه دانست و خاطرنشان کرد:‌ پیگیری و توسعه فعالیت های قرآنی یکی از وظایف و افتخارات جامعه اسلامی ما است.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه قرآن باید در همه بخش های جامعه جاری و ساری شود، ادامه داد: بسیار ضروری است تا مراکزی همچون مساجد، حوزه های علمیه و اماکن زیارتی زمانی را برای تلاوت قرآن در نظر گیرند.

وی نهادینه شدن قرآن در جامعه را با تدبر، مراجعه و عمل به آیات قرآن امکان پذیر دانست و تصریح کرد:‌ بسیاری از جوانان در هنگام ازدواج مهریه و یا یکی از شروط ضمن عقد را خواندن مشترک تفسیر قرآن تعیین می کنند که این قبیل اقدامات از برکات زندگی در جامعه اسلامی است.

رشیدیان تاکید کرد: پس از روحانیان وظیفه حفاظت از قرآن و اشاعه علم الهی بر دوش قاریان قرآن است و قاریان باید جایگاه خود را در جامعه به خوبی درک کنند.

وی با تاکید بر هماهنگی نهادهای دولتی و گروه های فعال غیردولتی در گسترش معارف قرآنی در جامعه گفت: استفاده مناسب از فضای مجازی، ابزارهای رسانه ای و هنر در انتقال پیام آیات الهی بسیار ضروری است.