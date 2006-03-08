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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۸:۲۶

پارك زلزله در تهران احداث مي شود

پارك زلزله در تهران احداث مي شود

پارك زلزله به منظور فرهنگ سازي و همچنين رويارويي با عواقب ناگوار زمين لرزه ، در تهران احداث مي شود.

رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به افتتاح نخستين پارك زلزله كشور گفت: براي هر چه بيشتر آشنا شدن مردم با زلزله و شيوه هاي رويارويي با آن ، از مدتي قبل طرح احداث پارك موزه تفريحي آموزشي تدوين و طراحي شده كه بر اساس آن ، آموزشهاي لازم به اشكال مختلف و در قالب سرگرمي يا مدلهاي تصويري و عملي به بازديد كنندگان ارايه مي شود.

دكتر مازيار حسيني افزود: به عنوان مثال با استفاده از دستگاههاي ويژه ، زلزله در مقياس واقعي اما به شكل مصنوعي براي درك جوانب ملموس مختلف آن ، در اين پارك اجرا مي شود.

وي با اشاره به اين مطلب كه پارك مذكور مطابق الگوهاي خارجي مدلسازي مي شود ، تصريح كرد: قرار است اين طرح در بخشي از پارك رازي اجرا شود.

حسيني گفت: در تلاش هستيم فاز نخست اين طرح در سال 85 به بهره برداري برسد.   

 

کد مطلب 300359

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