مجله مهر- شراره داودی: لی هالینگ در مرکز استان هنان در چین مغازه آرایشگری دارد، او همیشه به هنر و مخصوصا نقاشی علاقه ویژهای داشته اما به دلایلی نتوانسته در عرصه هنر حضور داشته باشد و حالا در آرایشگاه خودش کار میکند. اما او دست از علاقهاش نکشیده و در آرایشگاه و اوقات فراغت خود با استفاده از باقیمانده موی مشتریان چهرههای شخصیتهای معروف و شناخته شده را ترسیم میکند.
لی با الهام از نقاشی با شن و ماسه و همچنین بهره گرفتن از تکنیکهای آن، مو را جایگزین کرده و دسته موها را بر روی صفحهای پخش میکند و آنها را مرتب میکند تا به تصویری که مورد نظرش است، برسد. البته لی در مسیر این کار از هیچ چسبی استفاده نمیکند و به همین دلیل موها ممکن است با کوچکترین حرکت دست و ایجاد نسیمی از بین بروند، با این حال لی از این کار لذت میبرد و با اینکه برای ساخت هر تصویر در حدود دو ساعت زمان میگذارد، قبل از خراب کردن آن و کار روی تصویر بعدی نیز از آنها عکس میگیرد.
بر اساس صحبتهای لی بهترین موها برای این کار موهای آقایان است، مخصوصا آنها تراشیده میشوند و به دلیل خورد و ریز بودن به راحتی پخش میشوند و شکل میگیرند. او چهرههای زیادی از بازیگران و هنرمندان مختلف تهیه کرده است و همچنین طرحهایی سه بعدی از طبیعت و حیوانات دارد و مدتی است که بر روی تصویری از کاخی در لهاسای تبت کار میکند.
