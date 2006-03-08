آژانس در برابر پرونده هسته اي ايران برخورد دوگانه دارد / ايران جزو معدود كشورهايي است كه با آژانس همكاري قابل قبولي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه آلماني در مقاله خود آورده است: تكرار مطالب مختلف درباره غير متعارف بودن فعاليتهاي هسته اي ايران كاملاً بي مورد بوده تا حدي كه مي توان گفت برخي از آنها بي پايه و اساس است .

برلينرسايتونگ در ادامه افزود : در بازرسي هاي انجام شده و گزارشهاي منتشر شده آژانس تاكنون نشاني از غيرمتعارف بودن فعاليتهاي هسته اي ايران يافت نشده است .

آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز تاكنون نتوانسته ثابت كند كه ايران به مفاد پيمان منع گسترش تسليحات اتمي پايبند نبوده و آنها را نقض كرده است .

اين روزنامه آلماني همچنين نوشت : آژانس بين المللي انرژي اتمي در برخي موارد ايران را به علت عدم اطلاع رساني به موقع درباره بخشي از برنامه هاي هسته اي خود مورد سرزنش قرار مي دهد.

روزنامه مذكور به معيارهاي دوگانه غرب به ويژه آمريكا در قبال مسائل هسته اي و فشارهاي بيش از حد عليه برنامه صلح آميز هسته اي ايران اشاره كرد و مي نويسد : اين درحالي است كه در سالهاي اخير كشورهايي مانند برزيل، كره جنوبي، مصر نيز داراي موارد مشابهي بوده اند ، اما با برخورد چنداني از آژانس روبرو نشده اند؛اين امر حاكي از برخورد دوگانه آژانس درقبال برنامه هسته اي كشورهاي مختلف است .

برلينرسايتونگ در پايان نوشت : با وجود برخي زمزمه ها مبني بر عدم همكاري ايران با آژانس اين نكته را مي توان به طور قطع درباره اين كشور گفت كه جز معدود كشورهايي بوده كه حداقل از سال 2003 ميلادي همكاري قابل قبولي از خود ارائه داده است.