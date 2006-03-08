قانون نحوه بهره برداري از جنگل ها تغيير كرد

انوشيروان نجفي در گفتگوبا خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين بند ازجمله قوانين مهم درزمينه حفظ جنگل ها است و كمك زيادي به منطقي شدن روند بهره برداري از مناطق جنگلي خواهد كرد.

به گفته وي ، تا قبل از تصويب آيين نامه اجرايي بند"ي" بهره برداري از جنگل ها توسط پيمانكاران و سازمان جنگل ها بدون لحاظ ميزان قاچاق چوب ، بهره برداريهاي سنتي، تخريب ها و .. صورت مي گرفت، يعني با اين پيش فرض كه جنگل سالانه سه متر مكعب توليد دارد مجوز برداشت نيز صادر مي شد و توجه چنداني به تعادل اكولوژيك منطقه نمي شد.

معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه با استناد به ماده 2 آيين نامه اجرايي بند"ي" ماده 69 قانون برنامه چهارم توسعه، گفت : سازمان جنگل ها و مراتع موظف به تعيين چگونگي و ميزان بهره برداري از جنگل هاي كشور بر اساس تعادل اكولوژيك و همچنين تهيه طرح هاي جنگل داري(مديريت جنگل) با رعايت مواردي چون حفظ تنوع زيستي ، استمرار توليد ، نگه داشت سلامت اكوسيستم هاي جنگلي ، حفظ كيفيت منابع آب و خاك ، تقويت مشاركت جنگل در چرخه جهاني كربن و ملحوظ كردن نقش چند منظوره و بلند مدت اقتصادي- اجتماعي جنگل ها شد.

وي اضافه كرد: وزارت جهاد كشاورزي به منظورتحقق و اجراي اهداف اين آيين نامه، موظف به تشكيل شوراي راهبري ساماندهي بهره برداري از جنگل هاي كشور بر اساس تعادل اكولوژيك ، مركب از5 نفر به رياست سازمان جنگل ها با عضويت نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، سازمان محيط زيست و دو صاحب نظردرامورجنگل شده است.

