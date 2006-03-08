مدير نشر نگارش : نبايد ساحت " تحقيق " و " تاليف " رنگ ببازد

كاظم ملكي - مدير نشر نگارش درگفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : متاسفانه سيستم توزيع و پخش در كشور ما ناعادلانه فعاليت مي كند و اين امر معلول مشكلات اقتصادي موسسات توزيع و پخش است . اكثر توزيع كنندگان به دليل هزينه هاي بالا و عدم استقبال عمومي از كتاب و كتابخواني فشار و آسيب خود را به ناشران منتقل مي كنند .

ملكي ادامه داد : توزيع كنندگان كتابهاي ناشران را با تخفيف هاي بالا مي گيرند و پس از گذشت شش الي هفت ماه كتابها رابدون اينكه تعهدي نسبت به سرمايه از دست رفته ناشران احساس كنند به آنها بر مي گردانند . با اينكه تعداد مراكز پخش در كشور ما زياد است ولي ساكنان بسياري از شهرستانها از كتابهاي خوبي كه در تهران به چاپ هاي ششم و هفتم نيز رسيده اند محروم هستند .

اين ناشر تصريح كرد : مشكلات توزيع و پخش به زيان ناشراني است كه به چاپ كتابهاي با ارزش مقيد هستند و حاضر نيستند نشر كتاب را يك فعاليت اقتصادي بدانند. در آشفته بازار كتاب به تدريج ناشران متعهد و فرهنگ دوست حذف مي شوند و آناني كه با عرضه كتاب هاي بي محتواي كمك درسي كه تقريبا به طور كامل اقتباس شده از يكديگربا اشتباهات بسياراست به بي عدالتي حوزه نشر دامن مي زنند باقي مي مانند .

مدير نشر " نگارش " خاطرنشان كرد : هر ناشر بايد قبل از هر چيز به رعايت حال خواننده اهميت بدهد و در چاپ و نشر هر كتاب با اساتيد دانشگاه در آن حوزه خاص به مشورت بپردازد . ارتباط مستمر ناشران با كارشناسان هر رشته و مترجمان و مولفان مطرح مانع عرضه كتابهاي بي كيفيت به بازار فرهنگ و دانش مي شود .

اين ناشر در ادامه اظهار داشت : درچنين شرايطي ترجمه آسانتر از تحقيق و تاليف است و محققان ادبيات به جاي صرف وقت و تحقيق ، ترجيح مي دهند كه آثار مولفان غيرايراني را بدون آگاهي درست از منابع تحقيق و شيوه آنها در اختيار خوانندگان قرار بدهند ! كتابهاي تاليفي نيز اغلب با اخذ از سايتها و كتابهاي ديگر نوشته مي شوند و ارزش پذيرفتن نام تحقيق را ندارند در حالي كه اگر ناشران از همكاري مستمر اهالي دانشگاه استفاده كنند و در ذهن مسئولان جامعه لزوم صنفي شدن نويسندگي و پژوهش استوار شود مي توانيم به آينده نشر كشور خود اميدوار باشيم .



مدير نشر نگارش در پايان گفتگو با مهر ، تصريح كرد : متاسفانه در شرايط فعلي كساني كه صلاحيت نويسندگي دارند قلم را بر زمين گذاشته اند و گساني به نگارش مي پردازند كه تصور مي كنند با خواندن دو يا سه كتاب ، نويسنده توانايي شده اند . در كشور ما ضعف فرهنگ كتابخواني به صورت بارزي به خصوص در ميان نوجوانان و جوانان ديده مي شود كه رفع آن نيازمند توجه جدي مسئولان فرهنگي كشور است .