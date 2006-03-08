استرس ناشي از پرتاب مواد محترقه باعث ايجاد اختلالات رواني مي شود

دكترعلي ميرزابيگي ، روانشناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: استرس نقش اساسي در بروز بيماريها و اختلالات قلبي و مغزي و تشديد اين اختلالات دارد.

وي اظهار داشت: شيوه برگزاري مراسم چهارشنبه سوري به شيوه غلط و مخرب تبديل شده است ، بنابراين وجود مراكزي كه در آنها اين مراسم به شيوه بي خطر برگزار شود ، ضروري است.

استاد دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه تهران تصريح كرد: پرتاب مواد محترقه جلوي پاي افراد به ويژه زنان و مردان مسن عمل ضد اجتماعي محسوب مي شود كه بايد با اين رفتارها مقابله كرد و بهترين راه مقابله نيز فرهنگ سازي و ايجاد امكانات تفريحي مناسب و برخورد با مراكز توليد و توزيع مواد محترقه است.

وي گفت: مراسم چهارشنبه سوري يكي از مراسم تاريخي كشور است كه اگر در حد و حدود خودش به شيوه قديم اجرا شود مي تواند براي كودكان جنبه تفريحي و سرگرمي داشته باشد و به عنوان خاطره مطلوب در ذهن باقي بماند.

ميرزابيگي ادامه داد: در سالهاي گذشته فقط از ترقه هاي كم صدا استفاده مي شد كه بدون ايجاد خطر براي كودكان نيز جالب بود اما در سالهاي اخير اين مراسم تبديل به صحنه هاي انفجاري شده كه علاوه بر ايجاد ضايعات جسمي ، موجب ايجاد استرس زياد براي افراد مي شود.