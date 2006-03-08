ونزوئلا خواستار كاهش توليد اوپك شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از رويترز،‌ رافائل راميرز وزير نفت ونزوئلا در جمع خبرنگاران اعلام كرد: در نشست امروز اوپك ونزوئلا از كاهش 500 هزار بشكه‌اي سقف توليد اوپك حمايت خواهد كرد، زيرا از ديد اين كشور بازار نفت هم‌اكنون با مازاد عرضه يك ميليون بشكه در روز مواجه است.

بر اساس اين گزارش،‌ ونزوئلا طي هفته‌هاي اخير مرتبا خواستار كاهش توليد اوپك شده بود، اما اين كشور تنها عضو اوپك است كه تاكنون از كاهش توليد اوپك حمايت كرده است و به نظر مي‌رسد در اجلاس اوپك تنها بماند.

سقف فعلي توليد اوپك، كه 40 درصد نفت جهان را تامين مي‌كند، 28 ميليون بشكه در روز است و پيش‌بيني مي‌شود به علت نگراني‌هاي مربوط به پرونده هسته‌اي ايران و تنش‌هاي موجود در نيجريه،‌ اعضاي اوپك تصميم به كاهش توليد نگيرند.

عربستان كه بزرگترين و پرنفوذترين عضو اوپك محسوب مي‌شود خواستار حفظ سقف توليد 28 ميليون بشكه‌اي اين سازمان شده است و كشورهاي كويت، ايران، و امارات نيز از پيشنهاد اين كشور حمايت كرده‌اند.

ادموند داكورو وزير نفت نيجريه و رييس اوپك نيز در سفر اخير خود به آمريكا در مصاحبه با نشريات آمريكايي اعلام كرده بود بازار نفت در سه ماهه دوم امسال با مازاد 2 ميليون بشكه‌اي مواجه خواهد شد.

قرار است وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك امروز چهارشنبه در اجلاس حساس وين حضور يابند و در رابطه با سقف توليد اين سازمان در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي تصميم‌گيري كنند.

در حالي كه سطح توليد فعلي اوپك بالاترين رقم توليد اين سازمان طي 25 سال گذشته است و اعضاي اين سازمان در نشست ماه ژانويه خود كاهش توليد را به نشست امروز موكول كرده بودند،‌ به نظر مي‌رسد امروز نيز اعضاي اوپك در رابطه با كاهش توليد به توافق نرسند و بر حفظ توليد فعلي اجماع كنند.