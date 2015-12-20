مجله مهر- شراره داودی: کلیسای سانتا باربارا در اسپانیا ۱۰۰ سال عمر دارد و در حدود ۵۰ سالی می‌شود که رها شده و رو به نابودی بود. در این میان گروهی اسکیت سوار که به دنبال زمینی برای تمرین حرکت‌های نمایشی بودند ، تصمیم گرفتند این سازه قدیمی را به مکانی متفاوت برای تمرین‌های خودشان تبدیل کنند. این تصمیم که در ابتدا تنها برای دست یافتن به زمینی مناسب بود، رفته رفته به خاص‌ترین و هیجان‌انگیزترین زمین اسکیت در دنیا بدل شد.

این کلیسای خصوصی در سال ۱۹۱۲ و توسط یک طراح اتریشی به نام مانوئل دل‌بوستو برای گروهی از تجار همان منطقه از شهر ساخته شده بود. اما به دلیل جنگ داخلی افرادی که در این منطقه بودند، رفتند و کلیسا نیز به حال خودش رها شد. اواخر سال ۲۰۰۰ گروهی که کلیساهای رها شده را خریداری می‌کردند تا به آن‌ها رسیدگی کنند، سر از کلیسای سانتا باربارا در آوردند.

آن‌ها مدتی روی این طرح که چه ایده‌ای را در کلیسا پیاده کنند، فکر کردند و در نهایت به فکر زمین اسکیت افتادند و برای این کار از کمک‌های مردمی و علاقه‌مندان استفاده زیادی کردند تا بتوانند این کلیسای اسکیت‌دار را در سال ۲۰۱۲ افتتاح کنند.

البته این گروه برنامه‌هایی برای بازسازی کلیسا بعد از اینکه اجرای طرح زمین اسکیت مورد توجه قرار گرفته بود در دستور کار دارد. همچنین در طراحی فضاهای داخلی این کلیسا برای اینکه بیشتر جوان پسند باشد، از رنگ‌های روشن و طرح‌های هندسی استفاده شده که نور طبیعی که از پنجره‌های کلیسا وارد می‌شوند، روی این رنگ‌ها تاثیر می‌گذارد.