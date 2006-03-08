عمليات اجرايي آبرساني به منطقه اسلام آباد خلخال آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، علي قنبرزماني افزود: اين طرح با اختصاص اعتبار اوليه يك ميليارد ريال شروع شده و پيش بيني مي شود تا اواخر ماه آينده به بهره برداري برسد.
وي تصريح كرد:به دنبال پيگيري هاي استاندار در جلسه شوراي اداري خلخال ، مبني بر اصلاح شبكه آبرساني منطقه اسلام آباد و به منظور تأمين آب شرب مورد نياز اهالي، عمليات لوله گذاري و اصلاح شبكه با اعتبار اوليه يك ميليارد ريال آغاز شده است و پيش بيني مي شود با تأمينيك ميليارد ريال ديگر از محل اعتبارات استاني ، اين طرح تا اواخر فرودين ماه سال آينده تكميل و اهالي 400 خانواري اين منطقه از نعمت آب آشاميدني كافي و سالم برخوردار شوند.
نظر شما