به گزارش خبرگزاری مهر، صوت پیش رو سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی با عنوان «پيام امام حسن عسگری(عليه السّلام) به مردم قم؟» می باشد که در آن رحیم پور ازغدی به بررسی محتوای نامه ای از امام (ع) به مردم قم می پردازند. بخشی از این سخنرانی به قرار زیر است:
امام میفرمایند، خدایا فشار تا حدی زیاد شده که ما را به حد خفه شدن رسانده است، پرده حیرت و شک خیلیها را فرا گرفته، کسانی بر ما و جهان حکومت میکنند که دغدغه دین ندارند، مومنین را ذلیل و تحقیر کردهاند و چنین وضعی بر جامعه حاکم شده است. حقوق ایتام و مردم محروم را حاکمیتها برداشته و صرف عشرتهای خود میکنند و برخی مردم هر چه کار میکنند باز گرسنه هستند. خدایا کسانی از مردم هستند که ریشه ظلم به بشریت بوده و احکام تو را تعطیل کرده و مشغول نابود کردن بشریت هستند.
دو شاخص امام عسکری(ع) به ما میدهند، نخست تلف کردن نسلها است، استعداد جوانان را نابود کردن و دوم فاسد و تباه کردن شهرها و جوامع است.
امام در ادامه میفرمایند، خدایا بیت المال قرار بود در اختیار ما قرار گیرد ولی امروز در دست حکامی است که آن را بین خودشان تقسیم میکنند و سهم فقرا را نمیدهند، حاکمیت قرار بود بر مبنای مشورت پیش برود ولی تبدیل به دیکتاتوری شد.
متاسفانه امروز در سبک زندگی ما هیچ نوع انتظار موجود نیست، کسی که انتظار موعود را میکشد یعنی منتظر عدالت است، ولی ما عدالتی را میخواهیم که منافعمان را تامین کند. یادمان باشد خیلی از ما منتظر حضرت هستیم ولی در عمل وقتی ایشان تشریف بیاورند به مخالفت با ایشان خواهیم پرداخت. "
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