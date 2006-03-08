افسر گوانتانامو در برابر رسوايي ابوغريب سكوت اختيار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز،"جفري ميلر" اخيرا از اينكه شهادت دهد كه در روند بازجويي از دو سرباز كه متهم شده بودند از سگها براي ترساندن زندانيان در زندان ابوغريب استفاده كردند، خودداري كرد.

قانونگذاران مي خواستند از وي سوالاتي را در زمينه ديدار بحث برانگيزوي از ابوغريب در سال 2003 مطرح كنند.

سرهنگ " توماس پاپاس" مي گويد كه وي در اين ديدار خود توصيه كرده بود كه از سگها درطول بازجويي ها استفاده شود.

پاپاس كه مسئول اطلاعات نظامي در ابوغريب بود، اظهار داشته است كه ميلر از سگها در گوانتانامو نيز استفاده مي كرد. اين در حالي است كه ميلر اين اظهارات را رد كرد.

قانونگذاران ارشد نظامي مي گويند كه ميلر مي تواند شخص كليدي براي درك اين موضوع باشد كه آيا بدرفتاري ها در ابوغريب نتيجه حضور چند سربازرذل در اين زندان بوده است.

"والترهافمن"رئيس دانشگاه حقوق تگزاس و وكيل مدافع سابق ارتش مي گويد كه تصميم ميلر و تمايل نداشتن وي براي دادن شهادت، مي تواند مانعي بر سر اين باشد كه سيستم قضايي نظامي بتواند در مورد زندان ابوغريب تصميم گيري كند.

ميلر در سال 2004 تحت بازجويي قرار گرفت، يعني از زماني كه پس از انجام يك تحقيق و بررسي از وي انتقاد شد كه وي براي كسب اطلاعات در زندان ابوغريب توصيه هايي به پليس نظامي و افراد بازجويي كننده تحت فرمان خود كرده است. پس از آن افشاگريهايي صورت گرفت كه افراد تحت فرمان وي با زندانيان بدرفتاري مي كنند.

يكي ديگر ارتحقيقات ارتش نشان دادند كه ميلر بايد به خاطر نظارت نامناسب خود مجازات شود، اما افسر تحت فرمان وي با رد اين مسئله گفت كه وي هيچ يك از قوانين آمريكا را نقض نكرده است.

از سوي ديگر منابع مستقل عراقي پيش از اين گفته بودند كه 14 هزار عراقي در چهار زندان ارتش آمريكا در عراق به سر مي برند كه از اين تعداد 8 هزارنفر در كمپ بوكا درشمال عراق ، 4 هزار و 500 نفر در زندان ابوغريب و 1300 نفر در فورت سوز درمنطقه كردستان و حدود 100 نفرهم در كمپ كروبر درنزديكي فرودگاه بغداد به سر مي برند.

از سويي انتشار تصاوير شكنجه وحشيانه زندانيان عراقي توسط نظاميان آمريكايي كه تلويزيون استراليا پخش كرده بود، بار ديگر رسوايي مدعيان دفاع از حقوق بشر در ابوغريب را در اذهان زنده كرد، با وجود افزايش درخواستها براي خروج نظاميان اشغالگر از عراق، بوش بر ادامه حضور نظاميان آمريكايي در عراق به بهانه آنچه مبارزه با تروريسم و برقراري آزادي و دمكراسي ناميده است، تاكيد مي كند.