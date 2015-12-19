کتاب «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» در بحرین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات «دارالفقیه المقاوم» بحرین به نشانه بزرگداشت آیت الله «عیسی احمد قاسم» رهبر شیعیان بحرین به عنوان شخصیت اسلامی سال، کتاب «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» تألیف «عادل الشعله البحرانی» را منتشر کرد.

این کتاب برای پژوهشگران و کارشناسان رشته تفسیر قرآن کریم نوشته شده است و نویسنده آن در مقدمه به اهمیت میراث علمی در زمینه علوم قرآنی و تفسیری و روش‌های تفسیری اشاره و خوانندگان را به بررسی آن تشویق کرده است.

البحرانی پرداختن به تفسیر قرآن کریم و شناخت اهمیت آن در رسالت پیامبر گرامی اسلام (ص) و همچنین بررسی تاثیر آن در ایجاد تغییرات فردی و اجتماعی مطلوب را یک وظیفه مهم توصیف کرده است.