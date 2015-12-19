  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۵

معرفی کتاب؛

کتاب «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» در بحرین منتشر شد

کتاب «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» در بحرین منتشر شد

کتاب «روش تفسیری آیت‌الله عیسی قاسم» به همت انتشارات «الفقیه المقاوم» بحرین و با هدف تکریم این عالم بحرینی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات «دارالفقیه المقاوم» بحرین به نشانه بزرگداشت آیت الله «عیسی احمد قاسم» رهبر شیعیان بحرین به عنوان شخصیت اسلامی سال، کتاب «روش تفسیری آیت الله عیسی قاسم» تألیف «عادل الشعله البحرانی» را منتشر کرد.

این کتاب برای پژوهشگران و کارشناسان رشته تفسیر قرآن کریم نوشته شده است و نویسنده آن در مقدمه به اهمیت میراث علمی در زمینه علوم قرآنی و تفسیری و روش‌های تفسیری اشاره و خوانندگان را به بررسی آن تشویق کرده است.

البحرانی پرداختن به تفسیر قرآن کریم و شناخت اهمیت آن در رسالت پیامبر گرامی اسلام (ص) و همچنین بررسی تاثیر آن در ایجاد تغییرات فردی و اجتماعی مطلوب را یک وظیفه مهم توصیف کرده است.

کد مطلب 3003882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه