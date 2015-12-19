نمایشگاه همزمان کتاب در غرب مازندران برگزار شود

بابک شمس ناتری در حاشیه بازدید از دوازدهمین نمایشگاه سراسری و بینالمللی کتاب مازندران در سالن وفائیان ساری با توجه به حضور ناشران مختلف در حوزه تولید و نشر کتاب، اظهار داشت: حضور ناشران مختلف کتاب فضای نمایشگاه را از حیث کتاب و موضوعات متنوع کرده است.
وی با اشاره به اینکه بخش تخصصی نمایشگاه بسیار خوب و مطلوب است، تصریح کرد: بازدیدکنندگان بسیاری از شهرستانهای مختلف استان برای بازدید از نمایشگاه آمدهاند که این امر نشان از این داد که مردمی فرهنگ دوست و علاقهمند به حوزه مطالعات و کتابخوانی داریم.
شمس ناتری بیان کرد: با توجه به سطح علائق مردم به کتاب و کتابخوانی مسئولیت متولیان امر در استان و کشور را بیشتر میشود.
وی با اعلام اینکه کیفیت کتاب در حوزه بصری، بستهبندیهای کتب، طراحی جلد، پکیج، در سال جاری بسیار است، افزود: باید فضایی ایجاد کنیم تا در سالهای آینده شاهد حضور ناشران استان در نمایشگاه کتاب باشیم.
شمس یکی از دغدغههای ناشران در حوزه تألیف و تولید کتاب و محتوی را بحث توزیع کتاب عنوان و اذعان داشت: باید کتابها را در مراکز فروش قرار دهند که برگزاری نمایشگاههای ین چنینی فرصت خوبی برای استفاده از تجارب ناشران کشور است.
وی از متولیان برگزاری نمایشگاه کتاب خواستار ایجاد شرایطی برای برگزاری همزمان نمایشگاه کتاب استان در غرب مازندران شد تا مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند، افزود: با این اقدام میتوانیم حوزه مطالعه، کتابخوانی و فرهنگ را در کل استان ترویج و توسعه دهیم.
شمس ناتری خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات فراوان و اعتبار محدود به حوزه فرهنگ در سطح کشور و استان برگزاری این نمایشگاه را باید به فال نیک گرفت و باید از متولیان تقدیر و تشکر کرد.
وی بابیان اینکه کتاب بهعنوان هدیه فرهنگی است و باید این امر در جامعه نهادینه شود، گفت: با توجه به اینکه خرید کتاب عامل تشویق و توسعه فرهنگ کتابخوانی است جای خالی میز مطالعه در دستگاههای اجرایی احساس میشود که باید در دستور کار قرار گیرد.
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