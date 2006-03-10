به گزارش خبرگزاري "مهر"، فريال بهزاد درباره تدوين آئين‌نامه جديد اكران گفت: "در سيستم اكران فعلي بهاي چنداني به فيلم هاي كودك و نوجوان و فيلم هاي هنري و فرهنگي داده نمي شود و صاحبان سينماها تعيين‌كننده هستند كه چه فيلمي اكران شود يا نه. با اين شيوه بيشتر آثاري كه به آن اشاره كردم هرگز رنگ پرده را نمي‌بينند و مورد قضاوت مخاطبان واقع نخواهند شد. رويكرد غالب صاحبان سينماها به نمايش اثاري است كه جنبه سرگرم‌كننده و گيشه‌پسند دارد."

سازنده "كاكلي" افزود: "در اين ميان برخي فيلم‌ها هستند كه دو يا سه سال از زمان ساخته شدنشان مي گذرد و هنوز به نمايش درنيامده اند و در مقابل آثاري هستند كه در مراحل فني نوبت اكرانشان مشخص شده است. خب اين از معضلات اكران است و بايد به آن در تدوين آئين‌نامه جديد پرداخته شود."

اين كارگردان تاكيد كرد: "با اين وضعيتي كه در مورد اكران نشدن فيلم هاي كودك وجود دارد هيچ تهيه كننده اي راغب به توليد فيلم هاي كودك نيست و سرنوشتي بسيار نامعلوم در انتظار اين نوع سينماي است."

بهزاد در ادامه خاطرنشان كرد: "كف فروشي كه در حال حاضر ملاك اكران است ملاك خوب و كاملي براي اكران فيلم ها نيست، چون برخي فيلم ها با توجه به تبليغات كم و ناكافي مدت زمان زيادي نياز دارند تا توجه مخاطبان را جلب كنند و اين باعث مي شود نتوانند به فروش مناسبي دست پيدا كنند."

وي تاكيد كرد: "يكي از برنامه هايي كه بايد در دستور كار مسئولين قرار بگيرد تا مشكلات به حداقل برسد، احداث سالن هاي جديد و توسعه و تجهيز سالن هاي موجود است و مي شود با دادن تسهيلات به كساني كه در ساخت مجتمع هاي تجاري فعاليت دارند آنها را ترغيب و تشويق به ساختن سالن هاي كوچك و در عين حال مجهز در اين مراكز كرد."