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۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

استاندار چهارمحال و بختیاری:

زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

شهرکرد - استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در نشست گفتگوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به اینکه امسال شاهد برگزاری دو انتخابات مهم در سطح کشور هستیم، اظهار داشت: امسال دو انتخابات سرنوشت ساز خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سطح کشور برگزار می شود و باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال این هستند كه مردم در انتخابات حضور پیدا نکنند، بيان داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات پشتوانه بزرگي برای نظام اسلامی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: حضور پر شور مردم در انتخابات زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است و سرعت پیشرفت و توسعه کشور را شتاب می دهد.

سلیمانی دشتکی در ادامه با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پر ظرفیت و پر پتانسیل کشور به شمار می رود، تاکید کرد: باید از اين ظرفیت ها برای توسعه و پیشرفت استان بهره گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: باید زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این استان بیش از گذشته فراهم شود تا اشتغال قابل توجه برای جوانان استان فراهم شود.

وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت، تلاش های بسیاری برای رونق گرفتن بخش تولید در این استان انجام شده است که یکی از مهمترین اقدامات تامین سرمایه در گردش بسیاری از واحد های تولیدی بوده است.

کد مطلب 3003978

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