فناوري هسته اي آرمان ملي ايرانيان است/ تفكر نهفته در جمهوري اسلامي غرب را به وحشت انداخته است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، لاريجاني درجمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با اشاره به‌ تلاشهايي كه براي ايجاد تفرقه و اختلاف در ميان ملت ايران صورت مي‌ گيرد ، گفت : غربي ها تلاش بيهوده براي ‌اختلاف‌ افكني نكنند، مردم با هوشياري رفتارها را مد نظر دارند.

وي با تشريح سير فعاليت‌ هاي هسته ‌اي ايران از آغاز تاكنون اظهار داشت: بارها تاكيد كرده ‌ايم كه از فعاليت‌ هاي صلح آميز هسته‌ اي دست برنمي داريم .

دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: تاريخچه اتمي ايران چهار مرحله دارد كه در مرحله اول آمريكايي ها يك راكتور اتمي را به رژيم پهلوي دادند و طرح اين بود كه ايران 20 هزار مگاوات برق از طريق فعاليت هاي اتمي توليد كند. در همان مرحله اول طراحي شده بود كه غني سازي در ايران انجام بگيرد .

دكتر لاريجاني گفت: مرحله دوم، از پيروزي انقلاب تا حدود سه سال پيش بود كه آمريكايي ها با اعمال فشار روي اروپايي ها، باعث شدند كه بسياري از قراردادهاي اتمي با ايران لغو شود .

وي افزود: خلع سلاح اتمي و كمك به كشورهاي فاقد فناوري اتمي در جهت صلح آميز از جلسه اهداف تشكيل آژانس بين المللي هسته اي است و با اينكه ايران عضو آژانس است و عضو NPT هستيم، هيچ كمكي به ما نشده است .

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: مرحله سوم از حدود سه سال پيش تا بهار سال گذشته بود كه در اين مرحله آژانس بين المللي اتمي پرونده ايران را در دستور كار خود قرار داد و ايران هم بارها اعلام كرد كه همكاري ما با آژانس شفاف است .

وي افزود: در اين مرحله نظام تصميم گرفت كه همراه همكاري با آژانس، مذاكره با سه كشور اروپايي را در دستور كار قرار دهد تا نگراني هاي آنها بر طرف شود و عملا تعليق داوطلبانه كليه فعاليتهاي هسته اي را پذيرفت .

دكتر لاريجاني گفت: اروپايي ها در خرداد ماه امسال طرحي دادند كه هيچ شاني براي فعاليت هاي هسته اي ايران قائل نبود .

مسئول پرونده هسته اي ايران گفت: افتخار ما اين است كه همه مراحل را با حسن نيت طي و اتمام حجت كرديم اما از حسن نيت ايران سوء استفاده كردند و دنبال منصرف كردن ايران از برنامه صلح آميز اتمي بودند و براي ما روشن شد كه غربي ها نمي خواهند حقوق ايران مطابق آژانس محقق شود .

دكتر لاريجاني مرحله چهارم تاريخچه فعاليت هاي اتمي را از خرداد ماه سال گذشته تا الان خواند و گفت: در اين مرحله ايران با صراحت گفت كه از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي دست بر نمي داريم .

وي افزود: بعد از ورود ايران به اين مرحله، آژانس هسته اي و اروپايي ها با اعمال فشار آمريكا تهديدهاي عليه ايران را گسترده تر كردند .

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه افزود: الحمدلله جمهوري اسلامي ايران با نظارت آژانس به مرحله خوبي در فعاليت هاي هسته اي رسيده است .

وي با تاكيد بر اينكه مسير ايران در آينده نيز همكاري با آژانس و ثبات عضويت در NPT است و از حق مسلم اتمي خويش نمي گذريم، گفت: اينكه آقاي البرادعي اعلام مي كند هيچ گونه انحرافي در فعاليت هاي هسته اي ايران نيست ، نشان از اثبات حسن نيت ايران و همكاري ما با آژانس است .

وي افزود: امروز روشن شده است كه با عجله غرب براي فشار رواني ارجاع به شوراي امنيت، پرونده ايران جنبه فني ندارد، بلكه صبغه سياسي پيدا كرد. چون گزارش آژانس نشان مي دهد كه پرونده ايران مشكل فني ندارد .

دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: اينكه چرا آنان به فعاليت هاي هسته اي ايران حساس هستند، به خاطر اين است كه تفكر نهفته در جمهوري اسلامي، قابليت گيرايي در بين همه مسلمانان اعم از شيعه و سني و حتي آزادگان ديگر اديان را دارد .

دكتر لاريجاني با اشاره به توطئه هاي آمريكا عليه انقلاب اسلامي گفت: تئوري امروزه آمريكا جنگ نرم عليه ايران است .

وي تصريح كرد: اين جنگ نرم دو ركن دارد كه اول اختلافات افكني داخلي و دوم فشار از بيرون براي فروپاشي اتحاد دروني است .

دكتر لاريجاني با تاكيد بر اينكه دانش هسته اي توسعه آينده ايران را تضمين مي كند، گفت: ايران با شجاعت و تدبير به فعاليتهاي صلح آميز هسته اي خويش ادامه مي دهد و دوست و دشمن بدانند كه جمهوري اسلامي در احقاق حقوق متزلزل نمي شود .