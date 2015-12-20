پوپولیسم آمریکایی در «صدا»

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه در شماره تازه خود نگاهی انداخته است به سه چهره سال ۲۰۱۵ از نگاه مجله تایم؛ آنگلا مرکل، ابوبکر البغدادی و دونالد ترامپ. این نشریه به ترتیب این عناوین را برای بازنمایی شخصیت این سه چهره ذکر کرده است: مرکیاولی، عصیانگر میلیاردر و خوش آشام.
«صدا» همچنین در مطلبی دیگر چهرههای سال ۲۰۱۵ را از نگاه مجله فارین پالیسی مورد نظر قرار داده و در کوتاهنوشتههایی به آنها پرداخته است.
این نشریه در بخش باشگاه خود، ورود سیدحسن خمینی را به کارزار رقابتهای انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری مهم دیده و در آثار و گفتارهایی از چهرههایی مانند علی مطهری، محمد هاشمی رفسنجانی، عباس عبدی، محمد عطریانفر، سیدحسین موسوی تبریزی، محمدتقی فاضل میبدی، رسول منتجب نیا، محمدعلی ابطحی، علیمحمد حاضری و شهربانو امانی، هدف از حضور ننوه اممام (ره) را در این آوردگاه، رسیدن به وحدت کلمه عنوان کرده است.
اما پرونده ویژه این شماره «صدا» موضوع پوپولیسم است و به بهانه محبوبیت دونالد ترامپ نامزد فعلی جمهوریخواهان، به گرایش جهانی به این مسئله پرداخته شده است. این نشریه در شماره تازه خود گزارشی تحقیقی دارد درباره برنامه نویسی در ایران و پیش نویس برنامه ششم توسعه با عنوان «برنامه انقلابی در دولت اعتدالی».
«صدا» همچنین در اولین بخش از سلسله پروندههایی که به بررسی آزادی در اندیشه فیلسوفان مدرن میپردازد، چیستی آزادی و قرارداد اجتماعی را در تفکر ژان ژاک روسو، مورد کنکاش قرار داده است. شماره ۶۵ هفتهنامه خبری، تحلیلی «صدا» در ۱۰۰ صفحه و با بهای ۶۰۰۰ تومان روی دکه رفته است.
نظر شما