به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در جمع خبرنگاران در حاشیه دومین مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان با بیان اینکه دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت در دانشگاه‌ها ایجاد شده است، گفت: در تلاش هستیم تا ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت کنیم و اکنون دوره‌های اولیه فرصت مطالعاتی صنعتی برای دانشجویان و اساتید آغاز شده است تا بدین وسیله اساتید بتوانند مدت زمان کوتاهی را در خدمت صنعت باشند.

به گفته فرهادی، دوره پسادکترای این موضوع هم فعال خواهد شد.

وی با اشاره به ارتقای اعضای هیات علمی گفت: برای ارتقای اعضای هیات علمی صرفا تولید مقالات مدنظر نیست، بلکه تنها یکی از شاخص‌ها به شمار می‌رود و فناوری، نوآوری، انتشار مقالات، ثبت اختراعات، کیفیت آموزش و ... برای ارتقای آنها مدنظر است.

به گفته وزیر علوم، همچنین تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارتقای اعضای هیات علمی مدنظر قرار گرفته و این موضوع نیز ابلاغ شده است.