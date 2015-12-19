به گزارش خبرنگار مهر، امین جلال منش ظهر پنجشنبه در نشست نقش حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان در تحقق دانشگاه اسلامی تمدن ساز با بیان اینکه رسالت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با رسالت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نسبت دارد، افزود: استراتژیک ترین کار نهاد به عهده حوزه اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه اگر قرار است دانشگاه مبدأ همه تحولات باشد باید به سمت تمدن نوین اسلامی رفت، گفت: باید با رویکردی جهادی در این حوزه حرکت کرد.

معاون فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور با بیان اینکه فکر و انسان پایه‌های تمدن سازی را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: نظام سلطه به دنبال سلطه‌پذیر است اما کشور ایران نه سلطه گر و نه سلطه‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه حدود 99 درصد پست های کشوری در دست دانشگاهیان است، افزود: نفوذ در دانشگاه‌ها از نقشه‌های دشمن است تا از این طریق اقتدار علمی را کاهش و سلطه‌پذیری را افزایش دهند.

وی بیان داشت: هر چیزی که اقتدار علمی را پایین بیاورد قطعاً اقتدار ملی را نیز پایین خواهد آورد که باید در این راه از غیرت ملی استفاده کنیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد.

جلال منش با اشاره به اینکه حوزه اسلامی می‌خواهد با رویکردی جهادی پایه‌های تمدن سازی را تقویت کند، گفت: امروزه دانشگاه و دانشجو آماج بزرگ‌ترین توطئه‌ها است.

وی با بیان اینکه باید خط قرمز های دشمن را شناسایی کنیم، تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید برای تمدن بین‌المللی اسلامی فکر و برنامه‌ریزی داشته باشند.

معاون فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور تعلیم و تربیت دانشگاهیان مشتاق و مؤمن به اسلام و انقلاب را مأموریت حوزه علوم دانشگاهی دانست و افزود: این تعلیم و تربیت باید بر پایه نظام اندیشه و علوم اسلامی برای اثرگذاری در عرصه جهادی علمی، فرهنگی جهت تحقق اهداف تمدن و دانشگاه اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام مهدی اسدللهی، مدیر مرکز حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: آخرین‌مهلت ثبت‌نام در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز بیرجند تا پایان آذر ماه است.

وی با بیان اینکه دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی Hodat.irمراجعه و در مهلت مقرر در این حوزه ثبت‌نام کنند، افزود: در حال حاضر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در 33 دانشگاه بزرگ کشور دارای مرکز فعال است.