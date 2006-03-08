به گزارش خبرگزاري "مهر"، موفقيت فيلم "تصادف" در مراسم آكادمي فيلم هاي متحرك آمريكا و اهداي تنديس بهترين فيلم به اين اثر باعث شد تا تهيه كنندگان درصدد نمايش دوباره اين فيلم برآيند. از اين رو "تصادف" در روز جمعه در 150 سالن سينما به نمايش درمي آيد.



مدت زمان نمايش اين فيلم منوط به استقبال مخاطبان است و اگر استقبال چشمگير باشد، بر روزهاي نمايش اين اثر افزوده مي شود. فيلم "تصادف" در ماه مي 2005 به نمايش درآمد و بالغ بر 53 ميليون و 400 هزار دلار در سطح كشور بليت فروخت.



استوديو لاينز گيت با اعلام اين خبر تصريح كرد كه توزيع اين اثر در شبكه دي وي دي در ماه سپتامبر صورت گرفت و 3 ميليون و800 هزار نسخه از اين فيلم به فروش رفت.



در حال حاضر "تصادف" دومين رتبه را در فهرست پرفروش‌هاي آمازون از آن خود دارد و كارشناسان سينما كسب سه تنديس اسكار بهترين فيلمنامه غيراقتباسي، بهترين تدوين و بهترين فيلم را دليل اصلي اين موفقيت مي دانند.