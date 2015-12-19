وحدت حوزه و دانشگاه یادگار امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاظم جباریان با اشاره به تاسیس حوزه و دانشگاه در عصر امام صادق(ع) بیان کرد:فارغ التحصیلان مکتب امام صادق(ع) باعث افتخار جوامع اسلامی و جهان بشریت هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت توجه حوزه های علمیه به علوم طبیعی، ریاضیات،طب و شیمی گفت: درگذشته تمامی علوم درکنارهم و توسط حوزه به بشریت ارائه می شد که باتوجه به خروجی دانشگاه های اسلامی توانسته بودند خدمات ارزشمندی به بشریت انجام دهند.

وی افزود: برپایی این همایش ها باعث تبادل تجربیات و همدلی اساتید حوزه و دانشگاه می شود و برای پیشرفت اهداف انقلاب موثر و مفید است.

ابوعلی سینا محصول حوزه بود

مدیرحوزه علمیه امام جعفرصادق(ع) تایباد نیز در این مراسم ضمن تقدیر از برگزاری این همایش ارزشمند گفت: از سایه وحدت حوزه و دانشگاه افق روشن اهداف انقلاب اسلامی که همان رشد علمی و فکری در جامعه است استخراج شده و رشد علمی و فکری همراه با معنویات از سیاست های کاری حوزه های علمیه است.

حجت الاسلام مرتضی محدثی بیان کرد: کشورهای پیشرفته مدعی علم و تکنولوژی مدیون متفکران اسلامی هستند.

وی به گذشته علمی حوزه های علمیه دربلاد اسلامی و خروجی حوزه های علمیه و تربیت شخصیت های علمی و دانشمندان بزرگ مانند ابوعلی سنیا اشاره کرد و گفت: چهار قرن کتاب ابوعلی سینا این دانشمند بزرگ اسلامی در کشورهای پیشرفته امروزی به عنوان منبع مهم درسی دانشگاه استفاده می شده است و لذا نباید از این نکته غافل شد که این دانشمند محصول حوزه بوده است.