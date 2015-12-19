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۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۴

وحدت حوزه و دانشگاه یادگار امام راحل است

وحدت حوزه و دانشگاه یادگار امام راحل است

مشهد- مسئول نهاد نمایندگی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی گفت: وحدت حوزه و دانشگاه یادگارامام راحل و دستور اسلام وقرآن کریم است زیرا جوامع اسلامی در سایه وحدت وهمدلی به رشد وتعالی می رسند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاظم جباریان با اشاره به تاسیس حوزه و دانشگاه در عصر امام صادق(ع) بیان کرد:فارغ التحصیلان مکتب امام صادق(ع) باعث افتخار جوامع اسلامی و جهان بشریت هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت توجه حوزه های علمیه به علوم طبیعی، ریاضیات،طب و شیمی گفت: درگذشته تمامی علوم درکنارهم و توسط حوزه به بشریت ارائه می شد که باتوجه به خروجی دانشگاه های اسلامی توانسته بودند خدمات ارزشمندی به بشریت انجام دهند.

وی افزود: برپایی این همایش ها باعث تبادل تجربیات و همدلی اساتید حوزه و دانشگاه می شود و برای پیشرفت اهداف انقلاب موثر و مفید است.

ابوعلی سینا محصول حوزه بود

مدیرحوزه علمیه امام جعفرصادق(ع) تایباد نیز در این مراسم ضمن تقدیر از برگزاری این همایش ارزشمند گفت: از سایه وحدت حوزه و دانشگاه افق روشن اهداف انقلاب اسلامی که همان رشد علمی و فکری در جامعه است استخراج  شده و رشد علمی و فکری همراه با معنویات از سیاست های کاری حوزه های علمیه است.

حجت الاسلام مرتضی محدثی بیان کرد: کشورهای پیشرفته مدعی علم و تکنولوژی مدیون متفکران اسلامی هستند.

وی به گذشته علمی حوزه های علمیه دربلاد اسلامی و خروجی حوزه های علمیه و تربیت شخصیت های علمی و دانشمندان بزرگ مانند ابوعلی سنیا اشاره کرد و گفت: چهار قرن کتاب ابوعلی سینا این دانشمند بزرگ اسلامی در کشورهای پیشرفته امروزی به عنوان منبع مهم درسی دانشگاه استفاده می شده است و  لذا نباید از این نکته غافل شد که این دانشمند محصول حوزه بوده است.

کد مطلب 3004042

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