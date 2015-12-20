به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش محرابی مدیر انجمن رفتینگ ایرانیان در نشستی با خبرنگاران حوزه گردشگری گفت: فدراسیون جهانی رفتینگ دارای چند کمیته است که یکی از آنها به امور مسابقات مربوط می‌شود و کمیته دیگر به موضوع گردشگری و رفتینگ و حفاظت از آن که منظور همان حفاظت از رودخانه هاستف ارتباط دارد.

وی افزود: این مسئولیت سنگین است چون هم می‌توان با این فرصت پیش آمده ایران را در زمینه برگزاری تور رفتینگ معرفی کرد و هم اینکه دیگران می‌خواهند بدانند حالا که یک ایرانی ریاست این کمیته را برعهده گرفته، رفتینگ در ایران چگونه برگزار می‌شود. امیدوارم در این دو سالی که مسئولیت کمیته را بر عهده دارم بتوانم ایران را به خوبی معرفی کنم. دلیل انتخاب من در این کمیته یکی ازائه طرح تور رفتینگ برای معلولان بود و دیگری پیشنهاد برای تعریف یک استاندارد جهانی برای آن.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی فدراسیون رفتینگ ورزشی است بیان کرد: فدراسیون جهانی با افرادی مواجه شد که در بخش گردشگری فعال هستند و پس کمیته آموزش و امور راهنمایان رودخانه را برگزار کرد و از سال ۲۰۰۹ راهنمایان رودخانه ها را آموزش داد. طرح من این است که این کار را به کمیته‌های توریستی و شرکت‌های توریستی توسعه دهیم من می خواهم این کمیته را با کمیته راهنمایان گره بزنم.

محرابی بیان کرد: این کمیته نوپاست اما مخاطب آن همه برگزارکنندگان تورهای رفتینگ در دنیاست و با وجود اینکه از سال ۲۰۰۷ کارش را شروع کرده اما فعالیت‌های گسترده‌ای نداشته است. اکنون می‌خواهیم استانداردی را برای راهنمایان گردشگری رفتینگ تهیه و آن را در کشورهای مختلف به مدت ۲ سال به صورت آزمایشی اجرا کنیم در سال سوم هم در سطح همه کشورهای برگزار می شود من عضوی از همین گروه هستم و با پایان ریاستم در کمیته این طرح بازهم اجرا می شود.