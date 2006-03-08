تمام وقت معلم بايد صرف دانش آموز و مدرسه شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، نصراله فاضلي عصر روز گذشته در اولين ديدار با فرهنگيان استان مازندران ، از نزديك به مشكلات آنان گوش فرا داد.

رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان كرد: اراده مسئولان آموزش و پرورش در مدرسه بايد معطوف به دانش آموز باشد و توانمندي معلم بر اين است كه بتواند كلاس شاد و مفرح ايجاد كند.

فاضلي با بيان اينكه ، سياست همه و هيچ در سازمان معنا ندارد ، گفت: سياست كلان اين است كه امكانات در خدمت فرهنگيان باشد.

رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اينكه فرهنگي داراي ارزش است ، افزود: بي احترامي به فرهنگي بي احترامي به خود است.

فاضلي خاطرنشان كرد: فرهنگ استفاده از تجهيزات و تكنولوژي آموزشي را در مدارس نهادينه نساخته ايم.

وي ادامه داد: بايد آزاد سازي اين فضاها و استفاده از تجهيزات و تكنولوژي آموزشي در بين فرهنگيان و دانش آموزان نهادينه شود.