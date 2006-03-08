جدال صدرنشين با تيم هاي دوم و سوم جدول

به گزارش خبرنگار" مهر" صدرنشين اين رقابتها ازبالاترين شانس براي كسب عنوان قهرماني برخورداراست ولي نتايج 2 بازي سنگين درهفته پاياني تا حدي مي توان اين قهرماني را به خطربياندازد.

پاس كه در دور رفت با مصدوميت جمعي از نفرات خود مواجه بود بازي را به دانشگاه آزاد واگذاركرد و حالا با در اختيار داشتن تمام نفرات خود پيش از آنكه به فكر قهرماني باشد در انديشه جبران شكست دور رفت مي باشد. ناصر قراگوزلو مربي با تجربه پاس با تركيب عزيزي ، احمدي ، سرلك ، كريميان ، امير خاني، قمي ، فلاح و ميثم ولي بيگي به ميدان خواهد آمد. اما بلوطي مربي دانشگاه آزاد كه براي قهرمان شدن به يك امتياز نياز دارد نفراتي چون شريعتي، چالاك ، طوطي، حاجي آخوند زاده ، معلومات، ملك محمدي ، چاه خندق ،نكويي و رودكي را در تركيب قرار خواهد داد. دراين ديدار مبارزه سرلك با آخوند زاده ، كريميان با معلومات، امير خاني با ملك محمدي و چاه خندق با قمي ديدني است و شايد پاي مربيان تيم ملي را به سالن كارگران بگشايد.

دانشگاه آزاد در دومين بازي خود بايد با پيام ارتباطات تهران ديدار كند . پيام هفته گذشته با شكست برابر پاس عنوان نايب قهرماني را از دست داد ولي سخت اميدوار است تا با شكست پاس برابر دانشگاه آزاد و گرفتن يك تساوي ازصدرنشين اين عنوان را دوباره از آن خود كند.

درساير ديدارها پاس در دومين بازي خود با پرسپوليس ديدار مي كند و پيام با نازنين شهد خراسان مبارزه خواهد كرد. نيروي زميني كه درمكان چهارم جدول جا خوش كرده است ابتدا با فجرسپاه و سپس با نازنين شهد خراسان ديدار مي كند.

فجرسپاه و پرسپوليس هم كه براي پنجم شدن مبارزه مي كنند اين عنوان را بايد در يك ديدار رودررو ازآن خود كنند ضمن اينكه هردوتيم بعد ازاين مصاف به ديدار مرات پولاد اصفهان مي روند.