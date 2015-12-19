به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، عصر شنبه، در ستاد عالی دهه فجر انقلاب اسلامی استان گلستان، با بیان این که پیروزی انقلاب با همت مردم و رهبری‌های امام راحل (ره) به انجام رسید، گفت: دهه فجر، عید انقلاب اسلامی دوم، بعد از عید غدیر است.

وی با بیان این که فجر و غدیر از بزرگ‌ترین اعیاد درصحنه اسلام است، دهه فجر را مقدمه‌ای بر یک نظام جهانی دانست، و گفت: از روز ۱۲ تا ۲۲ بهمن بیشتر مراسم‌ها دولتی است و تنها در روز ۲۲ بهمن شرایط مردمی به خود می‌گیرد، اگر می‌خواهیم تراز تجمیع در یک میزگرد اتفاق بیفتد باید این مراسم‌ها مردمی باشد.

استاندار گلستان خواستار آسیب شناسی برنامه های دهه فجر شد و گفت: باید این روز را تبدیل به سجده‌گاه کرده و یک باور درونی ایجاد کنیم.

وی که معقتد است کشور، دنیا و منطقه به این ۱۰ روز حساس است، خاطرنشان کرد: شبکه‌های مجازی در راستای مردمی کردن دهه فجر باید فعالیت داشته باشند و تحولات عمده سال ۹۴ را در این شبکه‌ها به مردم برسانیم.

وی به برنامه‌های مخصوص روستاها در دهه فجر اشاره کرد و گفت: در روز ۲۲ بهمن در روستاها چیزی نداریم، روستاها ظرفیت مهمی هستند و ادبیات خاص خود را دارند و باید یکی از روزها را به عنوان انقلاب در روستا نام‌گذاری کنیم.

صادقلو گفت: رأس قاعده انقلاب روحانیت بود و در این بخش چیزی نداریم، بجای اصناف باید اقوام و اقشار را در نظر بگیریم و به نسخه استانی توجه شود.

۷۸۱ پروژه در سال ۹۴ در گلستان افتتاح‌شده است

معاون سیاسی و امنیتی استان گلستان هم گفت: در سال ۹۴ تاکنون ۷۸۱ پروژه با اعتباری بالغ‌بر ۳۰۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

علی اصغر طهماسبی افزود: در سال ۹۳ تعداد یک هزار و ۵۲۳ پروژه افتتاح شد که اعتبار آن یک هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان بود.

وی تصریح کرد: در سال ۹۲ نیز دو هزار و ۱۳۱ پروژه بااعتبار ۵۴۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

طهماسبی با اشاره به نزدیکی انتخابات گفت: باید تلاش کنیم تا انتخابات امسال با حضور حداکثری مردم انجام شود.