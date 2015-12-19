افزون بر دو تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ ابراهیم قربان زاده اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران انتظامی سیب و سوران از جابه جایی مقادیر متنابهی موادمخدر از نقاط مرزی به مقصد این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از چند هفته اقدامات تخصصی شب گذشته در محور فرعی شهرستان سیب و سوران خودرو تویوتا حامل مواد مخدر متعلق به اعضای این باند را شناسایی کرده و آن را به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان بیان کرد: قاچاقچیان مواد مخدر به محض مشاهده ماموران به صورت مسلحانه با آنان درگیر شدند.

وی افزود: در این درگیری قاچاقچیان قصد فرار به همراه خودرو حامل مواد مخدر را داشتند که ماموران موفق به دستگیری یکی از آنان به همراه یک قبضه سلاح کلاش شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در این عملیات پلیسی یک تن و ۲۰۴ کیلوگرم تریاک و ۲۶ کیلوگرم هروئین کشف کردند.

سرهنگ قربانزاده از اجرای یک عملیات موفق پلیسی دیگر در برخورد با باندهای موادمخدر خبر داد و اظهار داشت: در این عملیات شبانه ماموران انتظامی شهرستان مهرستان با داشتن اطلاعات کافی در محور ایرافشان، خودروی تویوتا متعلق به یک باند از قاچاقچیان مسلح را شناسایی و در اقدام هماهنگ این خودرو را توقیف کردند.

وی با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی سابقه دار در این عملیات گفت: ماموران در بازرسی از این خودرو ۸۸۲ کیلوگرم تریاک کشف کردند.