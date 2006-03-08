با تهديد و اجبار به مذاكرات بر نمي گرديم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ري گون معاون رئيس هيئت مذاكره كننده كره شمالي اظهارداشت: تحت چنين فشاري (تحريمهاي مالي آمريكا عليه كره شمالي ) نمي توانيم به مذاكرات شش جانبه باز گرديم . موضع ما تغيير نكرده است .

وي روز گذشته پس از مذاكرات جداگانه با مقامات آمريكايي درنيويورك در گفتگو با خبرگزاري ژاپني كيودو بر اين موضع تاكيد كرد.

واشنگتن شركتهاي مظنون به چاپ دلارهاي تقلبي و پولشويي براي كره شمالي را تحت فشارقرارداده است .



كره شمالي با رد اتهامات آمريكا مبني بر اينكه اين شركتها با انجام فعاليتهاي مالي غيرقانوني به برنامه هسته اي پيونگ يانگ كمك كرده اند، اعلام كرده است كه آمريكا با اينگونه اقدامات مالي براي سرنگوني حكومت پيونگ يانگ تلاش مي كند كه با وجود اين اقدامات بازگشت به مذاكرات ميسر نخواهد بود .



آمريكا، كره جنوبي و كشورهاي ديگر نيز اعلام كرده اند كه سختگيريهاي مالي آمريكا جداي از مذاكرات هسته اي است و از پيونگ يانگ خواسته اند كه هر چه سريعتر به مذاكرات باز گردد .



ديدار اين مقام كره شمالي با مقامات آمريكايي، اميدواري هايي را در ميان برخي مقامات كره جنوبي و تحليلگران به وجود آورده است مبني بر اينكه كره شمالي ممكن است به مذاكرات شش جانبه به منظور پايان برنامه هسته اي خود بازگردد .



آخرين دور از مذاكرات شش جانبه در ماه نوامبر سال گذشته ميلادي با حضور كشور هاي روسيه ، چين ، ژاپن ، آمريكا و دو كره در پكن برگزار شد كه هيچ نتيجه اي در بر نداشت .