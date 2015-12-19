به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صالح منصوری عصر شنبه، در همایش روز وحدت و دانشگاه، در سالن شهید مطهری دانشگاه گلستان، با بیان این که شهید مفتح در راه انقلاب و پیروی از امام(ره) تبعید شد، اظهار کرد: یکی از کارهای ماندگار شهید مفتح این بود که حربه دشمن را برای سیطره بر خاورمیانه آشکار کرد.

وی که معتقد است دشمن بر سنگ تفرقه حوزه و دانشگاه را بر سینه می زند تا کنترل خاور میانه را به دست بگیرد، بیان کرد: دشمن سعی داشت با تخریب چهره دانشگاه مقابل طلاب و بر عکس اختلاف افکنی کند تا به نیات شوم و پلید خود برسد.

وی با بیان این که تلاش های دشمن توانست کسانی که در غرب درس خوانده بودند را نزد علما و حوزه برجسته کند، تصریح کرد: در نقطه مقابل این تلاش ها برخی از افرادی که در حوزه عملکرد ضعیف داشتند را نزد دانشگاهیان مطرح سازد.

منصوری اضافه کرد: این تلاش های دشمن مانع از حرکت علما به سمت تکنولوژی شد و حوزه از علم روز فاصله گرفت.

وی گفت: امروز می‎بینیم کتاب طب و شفا ابوعلی سینا پس از قرن‎ها در دانشگاه جهان تدریس می‎شود و زکریای رازی که یک عالم دینی است در بین دانشمندان برجسته جهان قرار دارد.

امام جمعه بندرترکمن خواستار تعامل و همکاری حوزه و دانشگاه به عنوان موسسان دین شد و خاطرنشان کرد: این دو، خطوط موازی یک ریلی هستند که قطار دین و علم را در جامعه به حرکت درآورده‎اند.

وی تصریح کرد: حوزه و دانشگاه هر جا به وظیفه خود به درستی عمل کرد، موفق بود و هر جا کوتاهی کرد جامعه ضربه خورد.

مسئول حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گلستان گفت: دانشگاه‎ها مثل یک سکاندار فکری در مسیر ارزش‎های انقلاب عمل کنند.

حجت‌الاسلام سیدجواد محمدزاده با بیان این که با شناخت محور ولایت فقیه متوجه می‎شویم چرا دشمن بر مسائل حوزه و دانشگاه به جدیت ورود پیدا کرده است، تصریح کرد: دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی بیکار نمانده است.

وی با بیان این که دانشگاه‎ها باید مثل یک سکاندار فکری در مسیر ارزش‎های انقلاب عمل کند، تصریح کرد: حضور فراوان دانشجو در برنامه‎های مذهبی از ثمرات وحدت حوزه و دانشگاه است.